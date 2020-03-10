Söz konusu sosyal medya olunca en büyük silahımız katılım oluyor. Tüm iş anlaşmaları gerçek insanlardan gelen yorumlara bağlıdır. Bu, tüm sosyal paylaşım siteleri için geçerli olmasa bile en azından YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde çok büyük bir öneme sahiptir.

Mevcut tüm kullanıcıların içeriklerinize yaptıkları yorumlar, içeriklerinize yeni gelen ziyaretçilerin kanalınıza abone olmasını sağlayacak kadar değerlidir. Yorumlar, içeriklerinize daha fazla ilgi duyulmasının anahtarıdır.

Ne yazık ki, YouTube’da daha fazla yorum almak, insanların dikkatini çekmek tahmin edilebileceği üzere bir hayli zordur. Sonuçta YouTube’da büyük bir rekabet ortamı var. Kusursuz bir planlamaya sahip olduğunuzda ise bu imkânsızlıktan çıkar. Yazıda, videolarınızın daha çok yorum almasını sağlamaya yönelik beş kusursuz strateji bu yüzden bulunuyor.

Bu stratejiler doğru bir biçimde uygulandığında YouTube videolarınızda ciddi bir yorum artışının olduğunu göreceksiniz. İşte YouTube videolarınıza daha fazla yorum almanın sırları!

1. Videolarınızı İçerikle İlişkili Bir Soru Sorarak Sonlandırın

Kullanıcılara sorular sormaktan çekinmeyin. Sorular açık uçlu olabilir: “Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?” gibi. Sorularınızın bunun yanı sıra spesifik olabilir. Kullanıcılardan tam olarak ne istediğinizi açıkça belirtebilirsiniz.

Soracak soru bulamıyor ya da fazla güvensizseniz, kullanıcılara gelecekte ne tür videolar görmek istediklerini sormak, mevcut abonelerinizden yanıt alabilirsiniz. Bu, YouTube içerik üreticilerinin ortak bir taktiğidir.

2. İlk Yorumu Siz Bırakın

Bu bir düğüne benzer. Gerektiği durumlarda videolarınız hakkında ilk yorumu siz yapın. Bu blog yazıları ve hatta Facebook gönderileri için de çalışan bir stratejidir. İnsanlar ile aranızdaki buzları eriterek samimiyeti artırmak için iyi bir yöntemdir.

Kanalınızın ismini kullanarak videonun altına ilk yorumu siz bırakın. Bunda kesinlikle yanlış olan bir şey yoktur. Hatta sayenizde uzun bir konuşma bile başlayabilir.

Tanıdığınız birinden videonuza yorum bırakmasını isteyin.

3. Maksimum Çekicilikteki İçeriklerinizi Çoğaltın

Bu, Facebook, Tumblr ya da Twitter’da olduğu gibi aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu, YouTube kariyerinizin en kötü hamlesi olur. En çok ilgi gören videolarınızı öğrenin, bu videolarınızın neden bu kadar çok ilgi gördüğünü araştırın ve ortaya daha kaliteli videolar çıkarın.

4. Yarışmalar

Facebook, Instagram hatta Twitter platformlarında dönen yarışmalar üzerine çok şey duydunuz ama YouTube’da da yarışmalar düzenlenebileceğini biliyor muydunuz? YouTube kanalınıza daha çok abone olunmasını, YouTube kanalınızdaki videoların daha çok yorum almasını ve izlenme oranınızın çoğalmasını istiyorsanız yarışma gibi etkinlikler düzenlemek kârlı bir iş olacaktır.

5. Trolleri Uzak Tutun

Trollerle ilgili hikâyeler size bazen sevimli gelebilir ama internet ortamında hiç de sevimli değiller, sizi video içerik üretmekten dahi soğutabilirler. İnternet trolleri sadece can sıkmakla sınırlı kalmıyor; kanalınız, videolarınız hakkında gereksiz kötü yorumlar yaparak kanalınıza abone olan, sizi takip eden insanları kanalınızdan uzaklaştırabiliyorlar.