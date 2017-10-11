Yurt Dışı Seyahatlerinizi Ucuzlatacak ve Kolaylaştıracak Uygulamalar

İşiniz gereği, eğitim veya tatil amaçlı olarak yurt dışı seyahati yapmayı planlıyorsanız karşınıza belli güçlükler çıkabiliyor. Yüksek döviz kuruna bağlı olarak ekonomik sıkıntılar, yabancı dil problemi, hiç bilmediğiniz bir yeri ziyaret ediyor oluşunuz, gözünüzün evinizde kalması, evcil hayvanlarınız yolculuğunuzu keyifsiz hale getirebilir. İşte bu yazımızda bu problemleri aşmanıza yardımcı olacak, ucuz seyahat yapmanızı sağlayacak ve hayatınızı kolaylaştıracak uygulamaları listeleyeceğiz.

Bu listeyi hazırlarken seçtiğim uygulamalar, bizzat seyahatlerimde kullandığım ve faydalı olduklarına inandığım uygulamalar. Ziyaret ettiğiniz ülkede insanlar İngilizce bilmeyebiliyor, telefonunuzun mobil internetini mantık sınırları dışındaki roaming ücretleri nedeniyle açmaya eliniz gitmeyebiliyor, buna bağlı olarak harita ve sözlük servislerinden faydalanamayabiliyorsunuz. Euro veya dolar cinsinden konaklama ve ulaşım ücretleri soğuk terler dökmenize sebep olabiliyor. Seyahate çıktığınızda evinizde bıraktığınız evcil hayvanlarınızın iyi olup olmadıklarını bir merak edebiliyor, onları görmek isteyebiliyorsunuz. Çocuğunuzu evde bıraktıysanız iletişim kurmak isteyebiliyorsunuz. İşte bütün bu dertlere ilaç olacak uygulamalar burada.

Yazımıza başlarken ihtiyaçları önceliklerine göre sıralayacağımızı belirtelim, işte yurt dışı seyahatlerinizi kolaylaştıracak ve daha ucuz hale getirecek uygulamalar:

Ulaşım

Yurt dışı seyahatlerimin bana verdiği yegane ders, otel ve kalacak yer rezervasyonu yapmadan önce ulaşımı ayarlamam gerektiği. Eğer uçaktan indikten sonra farklı bir şehire geçiş yapacaksanız ya da ziyaret ettiğiniz ülkede farklı şehirlere gidecekseniz öncelikle ulaşımı ayarlamanızı tavsiye ediyorum, aksi takdirde rezervasyonunuzu iptal etmek, gereksiz bir para kaybı yaşamak zorunda kalabiliyorsunuz. Avrupa'nın birçok ülkesinde tren ve otobüs ücretleri el yakıyor, hatta uçak biletleri bile tren/otobüs biletlerinden ucuza gelebilmekte. Üstelik son dakikada otobüs ve tren bileti ayarlamaya kalkarsanız fiyatlar da artabiliyor. Teknoloji sağolsun, bizim gibi masum halk da kendi çözümünü üretiyor. Bu çözümlerden en çok işime yarayanı ise BlaBlaCar. Bir yolculuk paylaşım sistemi olan BlaBlaCar, araç sahiplerinin gidecekleri yönde boş koltuklarını yolculara kiralaması mantığına dayanıyor. Yolcuysanız BlaBlaCar üzerinden gideceğiniz rotadaki yolculukları arayabiliyor, uygun fiyatlı olanlarda kendinize yer ayırtabiliyorsunuz. Yük durumunuza göre yolculuk öncesinde araç sahibiyle iletişime geçebiliyor, özel durumunuzu belirtebiliyorsunuz.

Yurt dışında BlaBlaCar mobil uygulamaları yerine servisin internet sitesini kullanmanızı tavsiye ediyorum; çünkü uygulamalar sadece indirdiğiniz ülkede açılmış yolculuk ilanlarına yer veriyor. BlaBlaCar internet sitesi ise ziyaret ettiğiniz ülkedeki yolculuk ilanlarını listelemekte. BlaBlaCar internet sitesine erişmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuklarınızı bir kenara not ettikten sonra sıra kalacak yer ayarlamaya geliyor.

Konaklama

Otel rezervasyonu için booking.com uygulamaları akla gelen ilk isimlerden. Otel rezervasyonu yaparken işinizi son dakikaya bırakmamanızı tavsiye ediyorum; çünkü ziyaret edeceğiniz şehrin ne kadar kalabalık olduğuna ve ne kadar turist çektiğine bağlı olarak yer bulamama ihtimaliniz mevcut. Eğer otelde kalmayı düşünüyorsanız ve sokakta yatmak istemiyorsanız aylar öncesinden otel rezervasyonunuzu yapın. booking.com uygulamaları arama filtreleme seçenekleri ile bir hayli kullanışlı:

Eğer tek başınıza veya kalabalık bir grup ile birlikte seyahat ediyorsanız booking.com ihtiyacınızı karşılamayabilir ve size ekonomik bir çözüm sunmayabilir. Bu durumda Airbnb uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Bir ev ve oda kiralama sistemi olan Airbnb'de dilerseniz belli bir odayı, dilerseniz bütün bir daireyi kiralayabilirsiniz. Ayrıca otel bulamadığınız durumlarda Airbnb sizin için her zaman bir imdat çekici olabilir.

Navigasyon

Otel rezervasyonunuzu yaptınız, yolculuklarınızı ayarladınız, şimdi sıra şehirlerde gezerken yolumuzu bulmaya geldi. Uçuk roaming ücretleri nedeniyle online harita servislerinden faydalanamayacağınızı varsayarak size tamamen çevrimdışı olarak kullanabileceğiniz bir uygulama olan City Maps 2Go'yu tavsiye edeceğim. Bu uygulama, ziyaret edeceğiniz şehrin haritasını telefon veya tabletinize indirmenize ve internet olmadan bu haritaya göz atmanıza imkan veriyor. Detaylı bir şekilde hazırlanan harita üzerinde sokak, cadde, meydan, istasyon, durak, restoran, hotel gibi yerleri arayabiliyor, dilediğiniz yere işaret koyarak bu yerleri sonradan görüntüleyebiliyorsunuz. GPS desteğine sahip uygulama internetiniz olmasa da harita üzerinde konumunuzu görmenize imkan vermekte.

City Maps 2Go'un ücretsiz versiyonu dilediğiniz bir şehrin haritasını indirmenize imkan veriyor. Daha fazla şehrin haritasına sahip olmak için uygulama içinde ödeme yapmanız gerekiyor; fakat bu ücret çok yüksek değil ve inanın uygulama ödeyeceğiniz parayı hak ediyor. Haritaları indirirken internet bağlantısına sahip olmanız gerekli, bu nedenle seyahate çıkmadan önce City Maps 2Go üzerinden ziyaret edeceğiniz şehirleri seçip haritalarını indirmenizde fayda var.

İletişim

Ziyaret ettiğiniz ülkenin dilini ne kadar iyi bilirseniz bilin, ana diliniz olmadığından ötürü zaman zaman güçlük yaşayabiliyorsunuz. Eğer yerel dili bilmiyorsanız ya da ziyaret ettiğiniz ülkedeki insanlar İngilizce gibi yaygın kullanılan dilleri bilmiyorsa işler daha da zorlaşıyor. İşte bu noktada yabancı dil sözlük ve fiil çekimi uygulamalarına ihtiyaç duyuyoruz. Listemizdeki genel mantık olan internet bağlantısına sahip olmama ilkesine bağlı olarak aşağıdaki yazımızda listelediğimiz çevrimdışı sözlük ve fiil çekimi uygulamalarından faydalanabilirsiniz:

Android İçin Çevrimdışı Yabancı Dil Sözlük ve Fiil Çekimleri Uygulamaları

Güvenlik

Eğer seyahate çıktığınızda benim gibi kedilerinizi evde bırakıyorsanız, kedilerinizin evde ne durumda olduklarını sürekli merak edebilirsiniz. Yeterli mama ve su koysanız bile evcil hayvanlarınız kapıları yanlışlıkla kapatarak kendilerini odalara kilitleyebilir, çeşitli ev kazaları ortaya çıkabilir. Evcil hayvanlarınıza her ne kadar bakıcı tutsanız da bu tür acil durumlardan haberdar olmak büyük önem taşır.

Küçük çocuklarınızı seyahate çıktığınızda takip etmek isterseniz, bakıcılarınızın onlara nasıl davrandığını görmek isterseniz ya da evinizin güvende olup olmadığını görmek isterseniz bir güvenlik kamerası ihtiyacınız ortaya çıkıyor. İşte bu durumda bir hayli ekonomik bir çözüm olan AtHome yazılımlarından faydalanabilir, profesyonel güvenlik kamerası çözümlerine para dökmekten kurtulursunuz. AtHome uygulamaları temel olarak eski Android veya iOS cihazlarınızı ve webcam bağlı bilgisayarlarınızı bir güvenlik kamerasına dönüştürmenize ve uzaktaki bir mobil cihazdan veya bilgisayardan bu görüntüleri dilediğiniz zaman izlemenize imkan veriyor. Evinizin farklı yerlerine kullanmadığınız telefon veya tabletlerinizi, bilgisayarlarınıza bağlı web kameralarını yerleştirerek evinizi, internete bağlı olduuğunuz sürece 7 gün 24 saat mobil cihazlarınızdan veya farklı bir bilgisayardan izleyebilirsiniz.

2 farklı AtHome yazılımı mevcut. AtHome Video Streamer, güvenlik kamerasına dönüştürdüğünü mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan görüntüleri dışarıya vermenize imkan veriyor. AtHome Camera ise bu görüntüleri bilgisayarlardan veya mobil cihazlardan takip etmenize imkan veriyor:

AtHome yazılımlarını nasıl kullanacağınızı bu yazımızda detaylı olarak anlatmıştık:

Eski Tabletlerinizi ve Akıllı Telefonlarınızı Güvenlik Kamerası Olarak Kullanın

Eğer güvenlik kamerasına dönüştürdüğünüz bilgisayarınızı denetlemek, herhangi bir problem oluştuğunda bilgisayarınıza müdahale etmek isterseniz, ya da bilgisayarınızı uzaktan kontrol ederek oyun, dizi, film indirme gibi uzun süren işleri yönetmek isterseniz Teamviewer yazılımlarından ve uygulamalarından faydalanabilirsiniz:

Teamviewer'ı nasıl kullanabileceğinizi bu yazımızda anlatmıştık:

Umarız listemizdeki araçlar işinize yarar, iyi yolculuklar!