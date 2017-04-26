Çıplak Selfie Denetleyen Uygulama Ebeveynlerin Hizmetine Giriyor

Çocukların cinsel olarak açık fotoğraflar alması veya gönderiyor olması durumunda aileleri uyarabilen bir uygulama geliştirildi.

Çocukların fotoğraflar üzerinde bulunması muhtemel çıplaklığı kontrol edebilen Gallery Guardian, böyle bir durumu tespit ettiğinde tüm telefonu tarayarak ebeveynleri uyarabiliyor. Uygulama aşamalar halinde çalışıyor. Yazılımın ilk aşaması, fotoğraflarda bir insan olup olmadığını tespit ediliyor olması. Daha sonra uygulama, bu fotoğraftaki insanın çıplak olup olmadığını kontrol ediyor. Çıplaklık ihtiva eden fotoğraflarda bulunan insanın, ne kadar çıplak olduğunu da gözlemleyen algoritma sayesinde "şüpheli çıplaklık" taranıyor ve tanımlanıyor Belli bir sınırı aşabilen çıplaklıklar belirlenerek alarm veriliyor.

Farklı fotoğraflarda BBC tarafından denenen uygulama da aradan sıyrılan ve ayna karşısında elbiseli olduğu halde taramaya takılan bir fotoğraf oldu. Bu konuda yapılan açıklamada, vücudunun bir kısmı görünen selfie'ler hakkında yapılan açıklamada, "Uygulamanın daha çok görüntülerde algılanan çıplaklığa ayarlı olduğu, bu noktada cinsel organların tanımlanmaya çalışıldığı, ancak bazı durumlarda aşırı hassas olabildiği" söylendi. Çıplaklığı tanımlamanın zor oluğunu belirten uygulama geliştiricileri, çıplak olma durumunun farlı biçimlerde ve boyutlarda sergilenmesinden dolayı uygulamanın algoritmasının her geçen gün çıplaklığı öğrenebiliyor olduğunu da ifade ettiler. Machine Learning alt yapısını kullanabilen uygulama, her geçen gün daha başarılı sonuçlar veriyormuş.

BBC, giyinik görüntülerin yanı sıra 20 adet çıplak görüntü de test etti. Bunlardan 12 tanesi anında sansüre takıldılar, ancak 8 tane fotoğraf sansür mekanizmasını geçmeyi başardı. Uygulamayı geliştiren şirket, yazılımın yüzde 96 başarılı olduğunu da ifade ediyor.

Yazılımcılar, paylaşıldıktan kısa bir süre sonra kendini silen fotoğraflar kullanan Snapchat gibi uygulamalar için, söz konusu fotoğrafların paylaşıldıktan sonra paylaşılan cihazda resim olarak yine de tespit edilebildiğini söylüyorlar. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarına Snapchat gibi uygulamaları kullandırtmamalarını da öğütlüyorlar.

Henüz Goggle Play uygulamalarının arasında yer almayan Gallery Guardian çok yakında listelerde yerini alacak. Takipte kalın.

WhatsApp Ve Skype'a Her An Sansür Gelebilir!

Facebook ve Twitter'a Anlık ya da Saatlik Sansür Kapıda

İnternetin Sansürlenmesi Artık İnsan Hakları İhlali Sayılacak