Despacito Tüm Zamanların En Çok 'Tıklanan' Şarkısı Oldu

Despacito, arabada, alışveriş merkezinde, yolda, restoranda hatta dolmuşta yan koltukta oturanın kulaklığında. Ve sonunda oldu, Despacito tüm zamanların 'en çok tıklanan' şarkısı!





Universal Music Group’un açıklamasına göre, Ocak ayında piyasaya sürülen Despacito, internette 4,6 milyar kez tıklanarak en çok tıklanılan şarkı oldu. Rekor daha önce 4.38 milyar kez tıklanmış olan Justin Bieber’in ‘Sorry’ şarkısına aitti. Ama tahmin edeceğiniz üzere, her yerde ama her yerde dinlediğimiz Despacito rekoru açık bir arayla kırdı geçti.





Her yerde diye boşuna vurgulamıyorum. Porto Rikolu Luis Fonsi başarısı hakkında, “Sadece insanları dans ettirmek istiyordum. Böyle olacağını tahmin etmemiştim.” açıklamasında bulundu. Daddy Yankee, Nisan ayında gerçekleşen Latin Alternatif Müzik Konferansı’nda bunun gerçekleşeceğini zaten ima etmişti. 'Yavaşça' anlamına gelen despacito, sadece 6 ayda, hiç de yavaşça olmayan bir şekilde büyük rekor kırarak tarihe geçti.

Ne yalan söyleyeyim ben de sırf Youtube’da bir 100, Spotify’da da en az 150 kez Despacito’ya tıklamışımdır. Ama şey, yetmez mi artık?