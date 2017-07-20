?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetDespacito Tüm Zamanların En Çok 'Tıklanan' Şarkısı Oldu

Despacito Tüm Zamanların En Çok 'Tıklanan' Şarkısı Oldu


despacito

Despacito, arabada, alışveriş merkezinde, yolda, restoranda hatta dolmuşta yan koltukta oturanın kulaklığında. Ve sonunda oldu, Despacito tüm zamanların 'en çok tıklanan' şarkısı!


Universal Music Group’un açıklamasına göre, Ocak ayında piyasaya sürülen Despacito, internette 4,6 milyar kez tıklanarak en çok tıklanılan şarkı oldu. Rekor daha önce 4.38 milyar kez tıklanmış olan Justin Bieber’in ‘Sorry’ şarkısına aitti. Ama tahmin edeceğiniz üzere, her yerde ama her yerde dinlediğimiz Despacito rekoru açık bir arayla kırdı geçti.


Her yerde diye boşuna vurgulamıyorum. Porto Rikolu Luis Fonsi başarısı hakkında, “Sadece insanları dans ettirmek istiyordum. Böyle olacağını tahmin etmemiştim.” açıklamasında bulundu. Daddy Yankee, Nisan ayında gerçekleşen Latin Alternatif Müzik Konferansı’nda bunun gerçekleşeceğini zaten ima etmişti. 'Yavaşça' anlamına gelen despacito, sadece 6 ayda, hiç de yavaşça olmayan bir şekilde büyük rekor kırarak tarihe geçti.

Ne yalan söyleyeyim ben de sırf Youtube’da bir 100, Spotify’da da en az 150 kez Despacito’ya tıklamışımdır. Ama şey, yetmez mi artık?

Editöre Yaz:
Yazar: - 20.07.2017

Despacito Tüm Zamanların En Çok 'Tıklanan' Şarkısı Oldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Huawei Band 2 ve Band 2 Pro Geliyor! Huawei Band 2 ve Band 2 Pro Geliyor! Giyilebilir cihaz pazarında önemli bir yeri olan Huawei, yeni akıllı saatleri olan Band 2 ve Band 2 Pro'yu duyurdu. Huawei'nin her iki akıllı saatte…
Blizzard Oyunları Artık Windows XP ve Vista'da Çalışmayacak Blizzard Oyunları Artık Windows XP ve Vista'da ÇalışmayacakEğer halen Windows XP ve Windows Vista gibi eski işletim sistemlerini kullanıyorsanız ve Blizzard oyunlarını oynamayı seviyorsanız size üzücü… Apple, Makine Öğrenme Üzerine Bir Blog Kurdu Apple, Makine Öğrenme Üzerine Bir Blog KurduTeknoloji devi Apple, makine öğrenme odaklı bir blog sitesi kurdu. Kurulan bu site ile makine öğrenme teknolojisi üzerine yapılan araştırmaların…
Mozilla, Seslerini Bağışlayacak İnsanlar Arıyor! NASA Görüntü Arşivini YouTube'dan Paylaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ