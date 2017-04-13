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Facebook Messenger, Aylık 1.2 Milyar Aktif Kullanıcıya Ulaştı

Facebook Messenger Aylık 1.2 Milyar Kullanıcıya Ulaştı

Facebook Messenger yaptığı üst üste güncellemelerden sonra 1.2 milyar kullanıcıya ulaştığı için ne kadar övünse azdır.

Aslında Messenger'ın bu rakama ulaşmasında Facebook'un içinde bulunan doğrudan mesajlaşma özelliğinin, Messenger ile yer değiştirmiş olmasının da etkisi büyük. Öte yandan, Facebook'un aylık kullanıcı sayısı 1.8 milyar kullanıcıyı aşmak üzere, bu kalabalığın 1.2 milyarının Messenger kullandığı da düşünecek olursak, sosyal medya devinin bu değişiklikle oldukça doğru bir hareket yaptığını söylemek de mümkün.

Messenger'ın yöneticisi David Marcus, Facebook hesabı üzerinden kullanıcılara tebrik ve teşekkür mesajı yazarak, "Şimdi her ay Messenger'ı aktif olarak kullanan 1.2 milyardan fazla insanımız var, Messenger'ın bu kullanıcıların günlük yaşamlarında uygulama ile nasıl bütünleştiğini görmek guru verici bir şey, sizler için anlamlı bir ürün çıkardığımızı bize hatırlattığınız için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Marcus'un bu iletisine o kadar fazla katılan, destek veren ve teşekkür eden oldu ki,  bundan kullanıcıların Messenger'dan sahiden memnun olduklarını anlayabilmek çok da zor değil. Sadece 8 ay gibi kısa bir zamanda 200 milyon kullanıcı kazanarak potansiyelini artıran Messenger, kullanıcı artış istatistiklerinde artık 2 haneli yüzdeler gördüklerini de işaret ediyor.

Bunun yanı sıra, Messenger son aylarda yaptığı geliştirme ve güncelleme ataklarıyla uygulamayı gerçekten oldukça kullanılır ve kaliteli de kılıyor.

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir5 MB
Facebook Messenger Lite (APK) Android
Facebook Messenger Lite (APK) Android Android İçin Hafif Messenger Sürümü

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

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Yazar: - 13.04.2017

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