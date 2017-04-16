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Google Allo'nun Whatsapp Web'e Benzeyen PC Versiyonu Geliyor

Geçtiğimiz aylarda Google'ın iletişim ürünleri departmanının genel başkanı Nick Fox, Twitter üzerinden Google'ın mesajlaşma uygulaması Allo'nun masaüstü versiyonu ile ilgili bazı bilgiler yayınlamıştı. Bu versiyonun geliştirilme süreci nihayet tamamlandı ve bazı kişiler bu yeni özelliği deneme fırsatı yakaladı.

Google Allo 9.0 sürümü ile gelen özellik sayesinde mobil cihazınız ile bilgisayarınızı eşleştirebiliyorsunuz. Bu eşleştirme aynı Whatsapp Web'te olduğu gibi bir QR kodunu telefonunuzun kamerasına okutma yöntemiyle oluyor. Alternatif bir yöntem ise ekranda beliren bir kodun bilgisayarda çıkan kutucuğa girilmesi şeklinde. 

Masaüstü versiyonun mobil uygulamayla hiçbir farkının bulunmaması ise oldukça iyi bir özellik. Yani Google Assistant vb. diğer özellikler de bu sürümde kullanılabiliyor. Ayrıca Allo 9.0'ın masaüstü versiyonunda "Chat backup" yani sohbet yedekleme özelliği Google Drive'dan faydalandığı için büyük kolaylık sağlıyor. 

Fakat yayınlananan Allo 9.0 henüz tam resmiyet kazanmamış durumda, yani uygulamanın final sürümü şu anki haline göre değişiklik gösterebilir. Bu ilk denemeyi ise 9to5Google adlı internet sitesinin editörleri başarmış. Bizler ise Allo 9.0 resmi olarak masaüstü desteğine kavuşana kadar beklemek durumundayız.

İndir13.96 MB
Google Allo (APK) Android
Google Allo (APK) Android Android İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

İndir81 MB
Google Allo iOS
Google Allo iOS iPhone İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

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Yazar: - 16.04.2017

Google Allo'nun Whatsapp Web'e Benzeyen PC Versiyonu Geliyor İçin Yorum Yaz

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