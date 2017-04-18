Google Earth Yeni Özellikleriyle İçimizdeki Kaşifi Ortaya Çıkaracak

Geçen hafta Google Earth, 18 Nisan'da önemli bir güncelleme yapacağının işaretlerini vermiş ve bunun bir güncellemeden çok, bir yenilik olacağını da söylemişti. Bugün Google Earth için tasarlanmış yenilikler açıklandı.

Google Earth artık interaktif bir şekilde sosyal medyayla da bütünleşebilecek. New York City'de Whitney Museum of Modern Art binasında yapılan Google Earth tanıtımında, bu uygulama sayesinde artık gözlerimizi Dünya'dan ayıramayacağımızı da anlamış olduk.

Artık Google Earth'un uygulamasına da gerek kalmıyor. Android cihazlarımızdan ve web üzerinden, bu muazzam programa doğrudan erişebiliyoruz. Üzerinde yaklaşık iki yıl gibi çalışılan yeni Google Earth, bir gezginin yaşayabileceği tüm tecrübeleri kullanıcılara sunuyor.

Vaat edilen yeni sürümle kullanıcılar belirli konumların 3D haritalarını görebilecek, hem de istediği anda tek bir tuşla. Dahası dünyanın istediği bir köşesinden seçebileceğimiz rastgele yerler hakkında bilgi de edinebileceğiz ve kendi Chrome tarayıcımızdan veya mobil cihazlardan rehberli turlarla keşfe çıkabileceğiz. Yeni sürümde, güncellenen Voyager özellikleri ile Google Earth, içimizdeki maceraperest kaşifi uyandıracak.

Yenilenmiş grafikleri daha düzeltilmiş olan Google Earth'un arayüzünde de kolaylıklar sunuluyor. Yeni Google Earth'u hemen denemek istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden bu linke tıklayabilirsiniz.

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