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Google Sahte Haberlere Karşı Arama Motorunda Yenilikler Yaptı

Google Sahte Haberler Karşı Arama Motorunda Yenilikler Yaptı

Google, bir konu haber konusunda arama yapılırken sahte haber sonuçlarının listelenmesini önleyecek yeni bir algoritma geliştirdiğini açıkladı.

Google'ın arama motoru geliştiricilerin başındaki yönetici Ben Gomes, yayınladığı blog yazısıyla duyurduğu değişikliklerin sahte haberlerin arama sonuçları içinde görünmesini engelleyeceklerini duyurdu.

Google'da bir haber ile ilgili arama yapıldığında, gelen yanlış sonuçların binde 25 oranında olduğunu ifade eden Gomez, platformun güvenilirliğini korumak için bazı tedbirler almayı uygun gördüklerini de ifade etti.

Otomatik tamamlama da değişiyor

Arama motorunun algoritmasında yapılan değişiklikler bir tarafa Google,  arama ifadelerini otomatik olarak tamamlayan "Auto Complete" fonksiyonundaki ırkçı, aşağılayıcı ve şiddeti özendiren önerilerin çıkarılmasına yönelik düzenlemeler de yaptı.

Ben Gomez'in Anadolu Ajansında yayınlanan haberine göre, arama motoruna kullanıcıların "Auto Complete" fonksiyonunda ortaya çıkan tartışmalı ifadeleri kullanıcıların şikayet edebilmesini sağlayacak bir alt yapı da eklendi.

Google'ın sahte haberlerle mücadelesi geçen aralık ayında çok sayıda sahte haber ve uydurma bilginin şirketin arama sonuçlarında üst sıralarda yer almasıyla gündeme gelmişti. 

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Yazar: - 26.04.2017

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