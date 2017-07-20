Google'dan Yeni Güvenlik Önlemi Geliyor

Google, güvenlik zincirini geliştirmeye devam ediyor. Şirket bundan sonra, doğrulanmamış uygulamalar konusunda sizi uyaracak ve koruma seviyesini daha üst seviyeye getirecek.

Android O'nun güvenlik seviyesini güçlendirmek isteyen Google, şifre çalma ve dolandırıcılıkla başa çıkmak için yeni güvenlik önlemleri alıyor. Bu güvenlik önlemlerinden ilki, doğrulanmamış bir uygulamayla karşılaşmanız durumunda bu uygulamanın henüz Google tarafından doğrulanmadığı uyarısını alacak olmanız. Ancak, yine de uygulamaya giriş yapmaya devam etmek isterseniz, bu karar kullanıcının sorumluluğunda olacaktır.

Aslında bu sayfa daha önce de Google tarafından, kullanıcılara gösteriliyordu. Ancak, Google kullanıcıların bu sayfaya giriş yapmasına izin vermiyordu. Durum böyle olunca da bazı uygulama sahipleri bu durumdan hoşnut olmamaya başladı. Artık yeni karar çerçevesinde, uygulamaya giriş yapmak veya yapmamak sizin kontrolünüzde olacak. Ancak, Google tarafından doğrulanmayan bir uygulamaya giriş yapmak sizin için iyi bir sonuç doğurmayacaktır.

Google tarafından yapılan açıklamada, bu güvenlik önlemi sisteminin her iki taraf için de yararlı olacağını belirtti. Geliştirici uygulamasının güvenlik kontrolünü sağlarken, kullanıcı da risklere karşı kendini korumuş olacak. Ayrıca Google, bu özelliği ilerleyen aylarda kullanıma sokacağını açıkladı.

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