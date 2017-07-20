?     Geri Bildirim
TamindirHaberGüvenlikGoogle'dan Yeni Güvenlik Önlemi Geliyor

Google'dan Yeni Güvenlik Önlemi Geliyor

google

Google, güvenlik zincirini geliştirmeye devam ediyor. Şirket bundan sonra, doğrulanmamış uygulamalar konusunda sizi uyaracak ve koruma seviyesini daha üst seviyeye getirecek.

Android O'nun güvenlik seviyesini güçlendirmek isteyen Google, şifre çalma ve dolandırıcılıkla başa çıkmak için yeni güvenlik önlemleri alıyor. Bu güvenlik önlemlerinden ilki, doğrulanmamış bir uygulamayla karşılaşmanız durumunda bu uygulamanın henüz Google tarafından doğrulanmadığı uyarısını alacak olmanız. Ancak, yine de uygulamaya giriş yapmaya devam etmek isterseniz, bu karar kullanıcının sorumluluğunda olacaktır.

google

Aslında bu sayfa daha önce de Google tarafından, kullanıcılara gösteriliyordu. Ancak, Google kullanıcıların bu sayfaya giriş yapmasına izin vermiyordu. Durum böyle olunca da bazı uygulama sahipleri bu durumdan hoşnut olmamaya başladı. Artık yeni karar çerçevesinde, uygulamaya giriş yapmak veya yapmamak sizin kontrolünüzde olacak. Ancak, Google tarafından doğrulanmayan bir uygulamaya giriş yapmak sizin için iyi bir sonuç doğurmayacaktır.

Google tarafından yapılan açıklamada, bu güvenlik önlemi sisteminin her iki taraf için de yararlı olacağını belirtti. Geliştirici uygulamasının güvenlik kontrolünü sağlarken, kullanıcı da risklere karşı kendini korumuş olacak. Ayrıca Google, bu özelliği ilerleyen aylarda kullanıma sokacağını açıkladı.

İndir24.61 MB
Google Chrome Android
Google Chrome Android Android İçin Web Tarayıcısı

İndir22 MB
Google Chrome iOS
Google Chrome iOS iPhone ve iPad İçin İnternet Tarayıcısı Uygulaması

Fiziksel Engelli Murathan, Google'dan Burs Almayı Başardı

Google Pixel 2 Konsept Videosu Açığa Çıktı!

Yazar: - 20.07.2017

Google'dan Yeni Güvenlik Önlemi Geliyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Steve Wozniak, iPhone 8'in Fiyatına Değeceğini Söylüyor Steve Wozniak, iPhone 8'in Fiyatına Değeceğini Söylüyor Steve Jobs'la birlikte Apple'ın iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, katıldığı bir teknoloji konferansında, kamuoyunda konuşulan iPhone 8…
DOOM Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz! DOOM Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!2016 yılının en iyi FPS oyunlarından olan DOOM bu hafta sonu boyunca Steam'den ücretsiz olarak indirilerek oynanabilecek. Geçtiğimiz sene baştan… Marissa Mayer'in Gözü Yeniden CEO Koltuğunda Marissa Mayer'in Gözü Yeniden CEO KoltuğundaYahoo’nun Verizon’a satılmasından sonra CEO’su Marissa Mayer, yüksek bir tazminatla şirketten ayrılmıştı. Mayer şimdi CEO olarak başına…
Facebook Ücretli Üyelik Sistemini Onayladı Galaktik Bir İnternet Kurabiliriz Ancak Bu 300.000 Yılımızı Alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

GÜVENLIK HABERLERİ