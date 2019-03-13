1 Milyon Çalıntı Netflix ve Spotify Şifresi Satan Genç Tutuklandı

Avustralya’da yaşayan 21 yaşındaki bir genç, çalıntı 1 milyon Netflix, Spotify ve Hulu hesabına ait şifreleri internet üzerinden sattığı için tutuklandı.

Kimlik hırsızlığı, içinde bulunduğumuz dijital çağın en büyük sorunlarından bir tanesi. İnternette dijital ayak izini bırakmış herkes, ne yazık ki kötü niyetli kişilerin radarına girebiliyor. En büyük endişelerimizden biri de, kullandığımız hizmetlere veya sosyal medya hesaplarına ait giriş bilgilerinin çalınması olsa gerek.

Avustralyalı bir bilgisayar korsanı, 1 milyona yakın hesaptan çalınan Spotify, Netflix ve Hulu şifrelerini başka kullanıcılara sattığı için tutuklandı.

Avustralya Federal Polisi (AFP), FBI’dan gelen ihbar üzerine 21 yaşındaki gencin evine baskın düzenlendiğini açıkladı.

120 bin kullanıcısı bulunan "WickedGen.com" adlı bir web sitesinin arkasındaki isim olan kişinin, internet üzerinden sattığı çalıntı şifrelerden 211 bin dolar kazanç sağladığı tahmin ediliyor.

Çalınan hesap bilgilerinin, ABD ve Avustralya dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden kullanıcılara ait olduğu belirtiliyor.

AFP'nin Siber Suç Yöneticisi Chris Goldsmid, "Bu tür suçlar, genellikle mağdurlar için daha büyük sonuçlar doğurabilecek bir veri hırsızlığının öncüsü olabilir" diyor.

Siz siz olun, her platform için aynı şifreyi kullanmayın. Ayrıca karşılaşabileceğiniz tehditleri en aza indirmek için giriş bilgilerinizi belirli periyotlarda güncellemeye özen gösterin.