11 Yaşındaki Çocuk Resmi Sitedeki Seçim Sonuçları Değiştirdi

Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen yarışma sırasında 11 yaşındaki hacker, sadece 10 dakika içerisinde devlete ait internet sitesini hackleyerek, seçim sonuçlarını değiştirmeyi başardı. DEFCON ismi verilen toplantı sırasında ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinin hacklenmesi gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi.

DEFCON’un sözcüsü tarafından yapılan açıklamada hack yarışmasına katılanlara Dışişleri Bakanlığının internet sitesinin 13 replikasının sunulduğu ve Florida’da yaşayan 11 yaşındaki Emmett Brewster isimli katılımcının sadece 10 dakika içerisinde siteye sızdığı belirtildi.

Emmett’in DEFCON’da 8 ila 16 yaş arasındaki çocuklara verilen küçük hack eğitimlerine katılan 50 kişiden biri olduğu belirtilirken, eğitimlerden önce de hackleme konusunda bilgisinin olduğu kaydedildi. İnternet sitesine sızmakla kalmayan küçük hackerın sitede yer alan seçim sonuçlarına, aday ve partilerin isimlerine müdahale edebildiği söylenenler arasında yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan devlet yetkilileriyse DEFCON sırasında kullanılan replika sitelerin ve seçim makinelerinin alt yapısının artık kullanılmadığını dile getirdiler. Eski sistemlerin hacklenmesinin yeni sistemlerin de hackleneceği anlamına gelmediğini savunan yetkililer, eski sistemin hacklenebilir olmasıyla ilgili açıklama yapmaktan ise kaçındılar.

Kar amacı gütmeyen r00tz Asylum isimli kurumun kurucusu Nico Sell ise katılımcılara sunulan replika sitelerin gerçeğine çok yakın olduğunu ve Emmett tarafından yapılan hack işleminin sonuna kadar doğru olduğunu vurguladı. Böylece 11 yaşındaki bir çocuğun dahi ABD’de devlet sitelerine sızabildiği kesinleştirilmiş oldu.