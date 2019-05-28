13 Yaşındaki Genç İşe Girmek için Apple'ı Hackledi

Teknoloji devi Apple'da çalışmak isteyen 13 yaşındaki bir genç, şirketin sunucularını hackledi. VPN kullanarak kimliğini gizlemeye çalışan genç, maalesef yakayı ele verdi.

Apple Hacklendi

Apple'ın sunucuları siber saldırıda kullanılan MacBook'ların seri numarasını kaydetti ve bilgisayar korsanlarının konumlarını kolayca izleyebildi. Apple, Avustralya Federal Polisi ile birlikte soruşturmayı yapan FBI'a saldırıları bildirdi. Kısa süre içerisinde mahkeme karşısına çıkan genci avukatı savundu.

A vukat Mark Twiggs, mahkemede 13 yaşındaki öğrencinin ne yaptığının ciddiyetini anlayamayacak kadar genç olduğunu savundu ve şunları söyledi: “Müvekkilim 13 yaşında, çok genç bir yaştayken bu suçu işledi. Suçun ciddiyeti hakkında hiçbir fikri yoktu ve keşfedildiğinde bu şirkette iş bulabileceğini umuyordu. Bunun sonunun iş teklifi dışında bir şeye yol açacağını bilmiyordu."

Mahkeme genci denetimli serbestlik cezasına çarptırdı. Apple Avusturalya yaptığı açıklamada çalışanlarının şirket ağlarını “dikkatlice koruduğunu” ve polise haber vermeden önce hackleri “engellediklerini” vurguladı. Apple sözcüsü ayrıca kimsenin kişisel verilerinin açığa çıkmadığını söyledi.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple genci işe almalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!