14 Şubat'ta Dolandırıcıların Sevgili Tuzağına Takılmayın

Sevgililer günü yaklaşırken doğru kişiyi bulma ümidiyle arkadaşlık uygulamalarına yönelenleri bazen kötü sürprizler bekliyor. Kaspersky'a göre 20 farklı popüler arkadaşlık uygulamasını taklit eden 130 tehdit bulunuyor ve bunlar Türkiye’de 731 kez kullanıcıların başına bela oldu.

Tinder gibi popüler arkadaşlık uygulamalarına siber suçlular tarafından kimlik avı olarak kullanılıp mobil zararlı yazılımları yaygınlaştırmak, kullanıcıların bilgilerini çalmak veya pahalı servislere istekleri dışında abone etmek için kullanılıyor. Söz konusu dosyaların gerçek uygulamayla bir ilgisi olmadığı gibi, bazen asıl uygulamanın tasarımı başarıyla taklit etmiş halde kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Sevgililer Günü saldırılarından korunmak için şunları yapabilirsiniz:

Uygulamaların sizden istediği izinlere karşı uyanık olun.

Yabancılarla kendinize ait çok fazla detay paylaşmayın.

Buluşacağınız kişinin niyetinin gerçek olduğuna emin olun.

Reklamını görseniz bile bilmediğiniz kaynaklardan uygulama indirip kurmayın.

Kaspersky analistleri bu uygulamanın adıyla mevcut vakaların neredeyse dörtte birinde (168 vaka) karşılaştı. Neden olabilecekleri zarar ise saldırganın niyetine ve dosyanın yapısına bağlı olarak değişiyor. Pahalı SMS mesajlarının gönderilmesi, reklam yazılımları yüklenmesi gibi belli başlı tehlikeler bulunuyor.