15 Yıldır Geliştirilen Resim Düzenleme Uygulaması Sonunda Çıktı

Yaklaşık 15 yıldır geliştirilmekte olan Inkspace isimli açık kaynak kodlu resim düzenleme uygulaması Inkspace, sonunda 1.0 sürümüne gelebildi. 15 yıllık geliştirme sürecinin sonunda uygulama, birçok yenilik ve geliştirmeyle kullanıcılarla buluştu.

Linux, Mac ve Windows sistemlerinde çalışan, logolar, diyagramlar, resimler ve çizelgeler hazırlamak için kullanılabilecek olan bir tür SVG editörü olan Inkscape, uzun süredir devam eden geliştirme sürecinin sonuna gelerek, nihahi sürümüyle piyasadaki yerini aldı.

Inkspace 1.0 sürümünün en önemli özelliği yenilenen, 4K/HiDPI ekranlara uygun olarak hazırlanan yeni arayüzü oldu. Arayüzün yanı sıra kanvazı döndürme ve aynalama yeteneği, görüntüyü PNG olarak dışa aktarırken yeni detaylar, değişken fontlar gibi özellikler programa eklenenler arasında yerini aldı.

Inkspace’in geliştiricileri yaptıkları açıklamada, “Kullanıcı arayüzü, Inkscape'in kullanıcı arayüzünü ekrana çizmek için kullandığı widget araç seti olan GTK'nın daha yeni bir sürümü kullanılarak değiştirildi. Bu yeni sürüm, özellikle HiDPI ekranlarının kullanıcıları için birçok geliştirme getiriyor. Inkscape'in kullanımı için güncellenmesi, uzun süredir merakla beklenen ve Boston Hackfest'in odak noktası olan büyük bir çaba oldu” ifadelerini kullandı.

Birçok değişiklikle kullanıcılarına ilginç detaylar sunan Inspace 1.0’ı hemen denemek için hemen aşağıdaki indir tuşuna basabilirsiniz.