18 Yaş Altı Uçakta Tek Başına Seyahat Edebilecek

18 yaş altı uçakta tek başına yolculuk yapılabiliyor mu? 18 yaş altı uçağa tek başına alınabiliyor mu? THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " 18 yaş altı uçağa tek başına alınabiliyor mu? " sorusuna cevap verdi.

18 Yaş Altı Uçağa Tek Başına Binebiliyor Mu? 18 Yaş Altı Uçağa Alınıyor Mu?

18 yaş altı gençler uçakta tek başına seyahat yapabilecek.

Bilal Ekşi yaptığı açıklamada "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! " cümlelerine yer verdi.

18 yaş altı #gençler!



Bugün güzel haber sizin için.



Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.



Ver elini memleket!

Ver elini tatil!



Ama lütfen 😷 maskeniz ile beraber seyahat ediniz. 😊 — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) July 10, 2020

Pegasus Hava Yolları tarafından da açıklama yapıldı. Pegasus yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ÖNEMLİ DUYURU Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin; yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına da gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir."

❗ÖNEMLİ DUYURU❗

📣 Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin; yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına da gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir.📣 — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) July 10, 2020

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