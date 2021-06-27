2. El Telefon Alım Satımında Yeni Dönem Başlıyor!

2. el telefon alım satımında yeni bir döneme geçiliyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 15 milyar TL'lik bir hacme sahip olan ikinci el cep telefonu pazarında ekspertiz dönemi başlayacak. OPPO Teknik, geliştirdiği yazılım ile cihazın geçtiği tüm süreçler hakkında bilgi sahibi olunmasına olanak sağlıyor.

2. El Telefon Satın Almak Daha Güvenli Hale Geliyor

OPPA Teknik tarafından geliştirilen yazılım sayesinde ürünlerin satın alınmadan önce hangi uygulamalardan geçtiği, hangi parçaların değiştiği, nerede üretim yapıldığı gibi birçok detayı öğrenmek mümkün oluyor.

OPPA Teknik, Telekomünikasyon Danışmanlık Ltd. Şti Genel Müdürü Yusuf Yıldırım, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cep telefonu sektörü her geçen gün katlanarak hızla gelişim gösteriyor. Sıfır ürün kullanımının yanı sıra ikinci el ürün kullanımı da tüketiciler tarafından fazlasıyla tercih ediliyor" dedi.

Yıldırım, "Bu tercihlerin yapılmasını kolaylaştıran ekspertiz raporumuz sayesinde kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya ve kullanılacak ürünler hakkında detaylı bilgi sahibi olunmasına öncülük etmek istiyoruz. Geliştirdiğimiz cep telefonu ekspertiz yazılımımızın dünyada bir örneği bulunmuyor. Yazılımımızın Türkiye’den dünyaya yayılması sayesinde ikinci el cep telefonu alım satımında bir ilke imza atmış olacağız" şeklinde konuştu.

2. el telefon satın alırken kullanıcıların kafasında bazı soru işaretlerinin oluştuğunu belirten Yıldırım, "Geliştirdiğimiz yenilikçi yazılımımız sayesinde tüketicilerin almak istedikleri ürün ile ilgili bütün sorularına yanıt veriyoruz" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Kullanılmak istenen ürün hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmak, ikinci el ürün alım satımlarında ortaya çıkan problemlerin önüne geçilmesini sağlıyor. Yani hem alıcıya hem de satıcıya güven vererek sıkıntılı durumlar oluşmasının önüne geçiliyor." "Alınan ekspertiz raporunun uluslararası geçerliliği bulunuyor. Aldığınız raporu tüketici mahkemelerinde kullanabiliyorsunuz. Raporun uluslararası arenada geçerli olması, tüketiciler için bir nevi garanti belgesi niteliği taşıyor."

Yusuf Yıldırım, "Türkiye’de yaklaşık olarak 350 bayi ile hizmet veriyoruz. Bu bayilerimizde eğitimli uzmanlarımız tüketicilere hizmet sunacak. Bayilerimiz haricinde sektördeki diğer paydaşların da bu eğitimlerden yararlanmasını sağlayacak ve istihdama daha fazla katkı sunmuş olacağız" sözlerine yer verdi.

Yıldırım, "İstihdamın haricinde, yazılımımızı ihraç ederek de ülkemize milyon dolarlık katkılar sunmak amacındayız. Hâlihazırda; Azerbaycan, Irak, Bulgaristan, Almanya, Gürcistan ve Rusya gibi yakın bölge ülkelerine bu hizmetimizi sunarak, bayi ağımızı genişleteceğiz. 1 Ağustos 2021 itibarı ile hizmet vermeye başlıyoruz" dedi.