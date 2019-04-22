23 Milyondan Fazla Kişinin Şifresi 123456

Bilgisayar güvenliği tehditlerini önleme konusunda kamu ve özel sektöre danışmanlık ve destek sağlayan Birleşik Krallık Hükümeti kuruluşu Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), dünyanın en çok kırılan şifrelerini açıkladı. Listenin ilk sırasında ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde 123456 yer alıyor.

Çevrimiçi gizliliğimizin hayati önem taşıdığı dijital çağda, hala pek çok insan bu durumu ne yazık ki yeteri kadar ciddiye almıyor. Nitekim gerek sosyal medya gerekse diğer web platformları için tercih edilen şifreler de bu öngörüyü kanıtlar türden.

Kamuya açık "hacklenmiş" hesapların kısa bir incelemesini yapan İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, en sık kırılan şifrenin 23.2 milyon ile 123456 olduğunu ortaya koydu. Onu sırasıyla, 7.7 milyon ile 123456789, 3.8 milyon ile qwerty, 3.6 milyon ile password ve 3.1 milyon ile 1111111 takip ediyor.

Tabii, taraftarı oldukları takımları çevrimiçi güvenliklerini korumak için kullanan insanlar da bir hayli fazla. NCSC, “Liverpool” (280,723), “Chelsea” (216,677), “Arsenal”(179,095), “Manchester United” (59,440) ve “Everton” (46,619) takımlarının, futbol kulüpleri alanında en çok kullanılan şifreler olduğunu söylüyor.

Parola olarak kullanılan en yaygın hayali karakter adları ise "Superman" (333.139), "Naruto" (242.749), "Tigger" (237.290), "Pokemon" (226.947) ve "Batman" (203,116) oldu.

Peki, kullanıcılar tarafından en çok kullanılan 10 şifre hangisi?

123456 123456789 qwerty parola 111111 12345678 abc123 1234567 password1 12345

Eğer yukardaki şifrelerden herhangi bir tanesini kullanıyorsanız, hesaplarınızı yeniden gözden geçirmenizde fayda var. Zira her an kötü niyetli kişilerin gazabına uğrayabilirsiniz. Ayrıca belirlediğiniz şifreleri unutmamak için kendinize bir şifre yöneticisi edinmeyi de ihmal etmeyin. Böylece parolalarınızı ezberlemek zorunda kalmazsınız.