5 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 5 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 5 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 5 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 5 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 5 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

5 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 53.842 test yapıldığı ve 1.178 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 1.015 kişi iyileşti.

5 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

5 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 236.112 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5. 748'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 582 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 219.506 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/7k9FXbUvUC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020

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