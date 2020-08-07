7 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 7 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 7 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 7 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 7 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 7 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

7 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 56.726 test yapıldığı ve 1.185 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybetti ve 1.028 kişi iyileşti.

7 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

7 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 238.450 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.813'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 586 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 221.574 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/xW2cPkHFUs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2020

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