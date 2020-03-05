ABD, Çin Hükümetine Veri Sağladığı için TikTok'u Yasaklıyor

ABD Meclis Senatörü Josh Hawley, geçtiğimiz gün federal çalışanların cihazlarında sosyal medya uygulaması TikTok'u kullanmayı yasaklayan bir yasa getireceğini söyledi. Bu yasağın sebebi ise şirketin, Çin hükümetiyle veri paylaştığı iddiası.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley , önerilen yasağın hükümet tarafından yayınlanan cihazlara uygulanacağını, ticaret ve teknoloji savaşları konusunda Washington ve Pekin arasındaki artan gerilimlerden kaynaklandığını söyledi. Senatör Hawley'e göre TikTok, muazzam miktarda veri topluyor ve Çin hükümetiyle paylaşıyor.

“Federal çalışanlar için bu gerçekten önemli değil ancak büyük bir güvenlik riski altındayız. Çin'in, tüm federal çalışanların coğrafi konum verilerine sahip olmasını istiyor muyuz? Gerçekten bizim verilerimizi kontrol etmelerini istiyor muyuz?”

Ayrıca daha önceden ulusal güvenlik ve istihbarat sorunları ile ilgilenen birkaç ABD ajansı, çalışanların TikTok kullanmasını yasaklamıştı. Fakat bu durum ABD'li gençler arasında popülerliğe etki etmedi ve kullanıcıların daha fazla video çekip TikTok'a yüklemesine engel olamadı.

TikTok'tan Yanıt Geldi: "Politikalarımızı İnceleyin"

TikTok sözcüsü şirketin yakın zamanda ABD Senatörleriyle görüşmek istediklerini ifade etti ve şunları aktardı: “Endişelerin asılsız olduğunu düşünürken onları anlıyoruz ve politikalarımızı açıklamaya yardımcı olmak için milletvekilleri ile diyaloğumuzu artırmak istiyoruz."

TikTok'un ABD'deki Verileri Çin'de Saklanmıyor

Çinli şirket geçtiğimiz yıl, ABD'deki aylık 26,5 milyon aktif kullanıcısının yaklaşık yüzde 60'ının 16 ila 24 yaşları arasında olduğunu söylemişti. Ancak TikTok, ABD kullanıcı verilerinin ABD'de saklandığını ve hükümetin Çin'de bulunmayan içerikler konusunda yetki sahibi olmadığını savunmuştu.