ABD'den Çinli Kuantum Hesaplama Firmalarına Yaptırım Kararı

ABD, Çinli kuantum bilgisayar kuruluşuna yaptırım uygulama kararı aldı ve herhangi bir Amerikan şirketinin açıkça izin verilmediği sürece bu firmalarla iş yapmasını yasakladı. Bu, özel bir lisans için başvurmaları gerektiği anlamına gelir, ancak Ticaret Bakanlığı'na göre başvurular genellikle reddedilecek.

PC Magazine'in bildirdiği gibi sekiz şirket, Çin hükümetinin kuantum hesaplama için askeri uygulamaları geliştirmesine yardımcı olan çalışmaları nedeniyle ABD Ticaret Bakanlığı'nın artık normal göründüğünü düşündüğümüz “Varlık Listesine” eklendi.

ABD, Çin kuantum hesaplama firmalarına yaptırım uygulayacak

Tanıdık olmayanlar için kuantum hesaplama, şimdilik göründüğü kadar uzak. Buradaki fikir, geleneksel bitler yerine "kübitler" olarak bilinen kuantum bitlerini kullanarak bilgileri depolamak ve aktarmak için kuantum durumlarını kullanmak.

Araştırmacılar, kuantum bilgisayarların bir gün günümüzün süper bilgisayarlarının çözemediği olağanüstü karmaşık sorunları çözebileceğini umuyor. Henüz tam olarak başarılmış olmasa da, yeteneklerini fark eden hükümetler tarafından son derece istenen bir teknoloji.

Çin, birkaç yıldır kuantum hesaplama yetenekleriyle övünüyor. Commerce's Entity List'teki en son güncellemelerde bahsedilen tek ülke olmasa da -Japonya, Singapur, Rusya ve Pakistan'dan da bu işin içinde- ABD ve Çin arasında giderek daha değişken olan teknolojik soğuk savaşta bir başka dönüm noktasını temsil ediyor.

Yaptırımlar açıklandıktan sonra Çin, ABD'nin "her şeyi kapsayan ulusal güvenlik kavramını kullandığını ve Çin işletmelerini mümkün olan her şekilde bastırmak ve kısıtlamak için devlet gücünü kötüye kullandığını" iddia ederek yanıt verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, ülkenin şirketlerini savunmak için karşı önlemler alabileceği konusunda uyardı.

Ülkelerin şu anda kuantum hesaplamanın gerçek veya potansiyel askeri işlevlerinin ayrıntıları üzerinde çalıştığını biliyoruz: Commerce'in son yaptırım duyurusunda belirttiği gibi, muhtemelen “denizaltı uygulamaları ve şifrelemeyi kırma veya kırılmaz şifreleme geliştirme” için kullanılıyor olabilir.

Bu çalışmalar kulağa çok korkutucu geliyor, ancak kamuya açık bilgilerin Çin'in kuantum silahlanma yarışında büyük adımlar attığını gösteriyor. ABD ve Amerikan teknoloji devleri gerçekten geride kaldığına inanırsa yetişmek için milyarlarca dolar harcayacaklarına şüphe yok.

Daha önce Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü, "askeri kullanıcılar için ürün üretme" gerekçesiyle Varlık Listesine eklenmişti. Bu, bir şekilde yaptırım uygulanan toplam şirket sayısını 28'e çıktığını gösteriyor.