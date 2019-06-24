ABD İle İran Savaşı Siber Ataklarla Kızışıyor

Dünya savaşlarının artık siber ataklarla devam ettiğinin en önemli kanıtlarından birisi de ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden Soğuk Savaş oldu. İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi ile araları iyice bozulan ve adeta soğuk bir savaş yürüten iki ülke siber dünyada da kapışıyor.

İran hükümetinin ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmeden önce yine aynı ülkeye ait olan bir petrol gemisini vurduğu biliniyor. Ortadoğu'da yenilmez bir pozisyona gelmeye çalışan teknoloji devi ABD, gücünü göstermek için İran'a bilişim altyapısıyla saldırıya geçti.

ABD İran'a yardım eden bir casusluk sistemine saldırdı

ABD tarafından yapılan bir açıklamaya göre, İran Devrim Muhafızlarına destek veren bir casusluk sistemi çökertilmeye çalışıldı. Bu casusluk sisteminde yer alan kişiler yakın bir zaman önce petrol gemisinin vurulmasında da önemli rol oynamıştı.

New York Times gazetesine göre sadece bu grup hedef alınmadı. Aynı zamanda İran'ın füze kontrol sistemleri de ABD tarafından hedef alınanlar listesindeydi. Ancak füze kontrol sistemleri farklı bir yazılım altyapısıyla korunduğu için ABD saldırısı sonuçlandırılamadı.

Stuxnet solucanı olarak adlandırılan kötü amaçlı bir yazılımın da ABD tarafından üretildiği söyleniyor. Bu yazalım İran'ın nükleer sistemlerini hedef almıştı. Ancak İranlı bilişim uzmanları bu kötü amaçlı yazılımı bertaraf etmeyi başardılar. Peki sizce ABD ve İran arasında devam eden siber saldırılar ne tür sonuçlar doğuracak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.