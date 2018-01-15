ABD'nin Peşinde Olduğu İstismarcı Cerrahpaşa'da Öğrenci Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nde kayıp ve sömürülen çocuklar üzerine araştırmalar yürüten NCMEC tarafından aranan ve IP adresi tespit edilen şüphelinin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde misafir öğrenci olarak okuyan Ermenistan uyruklu M.M. olduğu öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC), İstanbul’daki bir bilgisayarı takibe alarak IP adresine ulaştı. Tespit edilen IP’nin çocuk istismarı yapılan binlerce görüntüyü indirip depoladığı, bununla da yetinmeyerek görüntüleri yaydığı ortaya çıkarıldı. IP’nin bulunmasının ardından harekete geçen NCMEC, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çocuk pornocusuyla ilgili verileri göndererek, gerekenin yapılmasını istedi.

Verilerin İstanbul’a gelmesinin ardından ayrıntılı bir soruşturma sürecine giren İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelinin yakalanmamak için “robot IP” kullandığını ortaya çıkardı. Bulunan IP adresinden sonra ev adresine dair bilgilere de ulaşan Türk polisi, yaptığı baskınla çocuk istismarına dair görüntüleri indirdiği sırada M.M.’yi suçüstü yakaladı.

Yakalanmasının ardından suçlamaları reddeden M.M.’nin bilgisayarını incelemeye alan polis, bilgisayarın ve disklerin şifreli olduğunu fark etti. Yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ilk etapta delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı. Fakat siber suçlardan sorumlu polislerin ummalı çalışmalarının ardından bilgisayar ve disklerdeki şifreler kırılarak, çocuk istismarına dair görüntüler ele geçirildi ve M.M. “çocuk istismar görüntülerini yasaklı sitelere girerek internetten indirdiği, depoladığı ve bu görüntüleri yaydığı” suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 6. sınıf öğrencisi M.M.’nin Ermenistan uyruklu olduğu ve misafir öğrenci olarak Türkiye’de eğitim gördüğü öğrenildi.