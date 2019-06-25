ABD’nin Yeni Hedefi Çinli Drone Şirketi DJI Olabilir

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları şirketler üzerinden ilerliyor diyebiliriz. Özellikle de ABD'li teknoloji devlerinin Huawei şirketine koydukları ambargo, bu kuruluşu adeta bitirme noktasına kadar getirmişti. Olay henüz sıcaklığını korurken, ABD yeni hedef olarak Çinli Drone şirketi olan DJI’yi gösterdi. İşte haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere ABD ile Huawei arasında ilk sürtüşme Huawei’nin verileri Çin’e göndermesi üzerinden başlamıştı. Özellikle de 5G ağları üzerinden birçok önemli veriyi Çin’e aktardığı düşünülen Huawei zor durumda bırakılmıştı. Şimdi de DJI ile ilgili yine veriler üzerinden bir sürtüşme yaşanıyor. Küresel çapta önemli bir etkiye sahip Çinli drone şirketinin, Kuzey Amerika'da çekilmiş görüntüleri Çin’e gönderdiği söyleniyor.

ABD'nin yeni hedefi DJI net açıklamalar yaptı

Şirket, tüm bu söylentilerle ilgili Ticaret, Bilim ve Taşımacılık Alt Komitesi'ne yaptığı açıklamada, "DJI uçakları... internet üzerinden otomatik olarak fotoğraf veya video iletmiyor" ifadesine yer verdi. Havacılık sektörünün dev şirketlerinden olan DJI, çekilen fotoğraf ve videoların ABD'deki sunuculardan depolandığını söyledi.

Bu sunucularda yer alan tüm veriler, şirkete göre internet üzerinden hiçbir şekilde paylaşılmıyor. Her ne kadar ABD İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili şirketin suçlu olduğunu düşünse bile, DJI bunun aksini ispat etmek için her türlü kontrole hazır olduklarını ifade ediyor. İki aşamalı güvenlik önlemini de şirket kabul ediyor.

Peki sizce de ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları bu tarz şirketleri etkileyecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.