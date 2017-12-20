ABD, Yeryüzüne İlerleyen Devasa Magma Kabarcığının Tehlikesi Altında

ABD, 4 Aralık'tan bu yana devam eden California yangınıyla mücadele ederken, başka bir felaketle daha karşı karşıya kalabilir. New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi bilim insanları, ABD'nin kuzeydoğusunda yer altından yüzeye doğru hareket gösteren inanılmaz boyutlardaki erimiş kaya kütleleri tespit etti.

ABD'nin California eyaleyinin güneyinde aralıksız devam eden yangın, hava koşullarının etkisiyle bir türlü kontrol altına alınamıyor. Şu ana kadar 970 binanın kül olduğu ve yaklaşık bin 100 kilometrekarelik alanı etkileyen yangın, ABD tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği şu günlerde, Rutgers Üniversitesi bilim insanları yaptıkları açıklamada başka bir tehlikenin daha altını çizdi. Science Alert dergisinin haberinde, araştırma sırasında binlerce jeolojik sensörden elde edilen veriler ışığında, 200 kilometre derinlikte termik anomali tespit edildi.

ABD’nin kuzeydoğusunda yer altında yüzeye doğru ilerleyen devasa erimiş kaya kütlelerinin varlığını ortaya koyan bilim insanları, 400 kilometre çapındaki kabarcığın sıcaklığının, çevresindeki kayaların sıcaklığından 200 derece daha fazla olduğunu tespit etti.

Bilim insanları, bölgede aktif yanardağ olmamasına rağmen böyle bir olayla karşılaşıldığını ve bunun tamamen yeni bir olgu olduğunu söylüyor. Söz konusu kabarcık, Vermont, New Hampshire ve Massachusetts eyaletleri için büyük bir tehlike arz ediyor.

Araştırmacılar, bölgedeki çalışmalarına devam ettiklerini ve kısa zamanda konuyla ilgili çok daha detaylı bilgilerin açığa çıkabileceğini ifade etti.