Adobe'den Şok Karar! Venezuela'daki Hizmetler Durduruluyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında Venezuela ile olan ticaret bağlarını koparan ABD, şirketlerinin de ülkeden ayrılmasını istedi. Bu karara uymak zorunda kalan Adobe, 28 Ekim'den sonra ülkedeki tüm hizmetlerin iptal edileceğini duyurdu.

Yaz dönemi içerisinde Başkan Trump tarafından imzalanan ve Venezuela'nın pazarını kısıtlamak isteyen ABD, Executive Order 13884'ü yürürlüğe koymuş durumda. Başta Amerikan şirketleri olmak üzere birçok konuda ülkeye olan hizmetleri durduran bu yasağa ayak uyduran ilk şirket Adobe oldu.

“ABD Hükümeti, Venezuela hakkında onaylanan Executive 13884'ü yasamaya koydu. Adobe ise bu anlaşmaya bağlı kalmak için Venezuela'daki tüm hesapları devre dışı bırakıyor" şeklinde bir açıklama yapan yazılım devi, kullanıcıların hesaplarındaki içerikleri indirmeleri için 28 Ekim’e kadar süre verdi. Bu tarihten sonra Adobe hizmetlerinin kullanılamayacağını söyleyen şirket, kullanıcılara satın alım veya abonelik için iade yapılmayacağını da dile getirdi.

Bu haberler yalnızca şirketin Photoshop ve Illustrator gibi yazılıma dayanan tasarımcılarına ve serbest çalışanlarına değil aynı zamanda InDesign, Acrobat ve Reader gibi yazılımları kullanamayacak olan STK'ları ve medya kuruluşlarını da etkiliyor. Yasak ayrıca Creative Cloud hesabı gerektiren ve portföy sitesi olan Behance gibi tüm ücretsiz hizmetleri de durduruyor.

Konuya ilişkin detaylı açıklama yapmaktan kaçınan Adobe'nin kısıtlamaları zorunlu bir şekilde yaptığını söylemek mümkün. Bakalım ilerleyen dönemde diğer Amerikan şirketleri de bu yasağa uyup Venezuela'dan çekilecek mi, göreceğiz.