Adobe’den Yeni Video Düzenleme Aracı: Adobe Project Rush

YouTube ve Twitch gibi platformlar günümüzde giderek daha da popüler hale geliyor ve videoların düzenlenmesi konusu daha da önem kazanıyor. Video düzenlemeye yönelik çeşitli araçlar, programlar oluşturan geliştiriciler de bu durumun farkında. Video ve fotoğraf düzenleme yazılımlarının öncülerinden Adobe de yeni video düzenleme aracı “Adobe Project Rush”ı tanıttı.

Bulut tabanlı olarak hizmet veren “Adobe Project Rush”, bu sayede akıllı telefon, laptop gibi farklı platformlarda çalışabiliyor ve yapılan video düzenleme işlemleri de buluta kaydediliyor. Böylece masaüstünden mobile ya da mobilden masaüstüne rahatlıkla geçiş yapabiliyor ve video düzenleme işlemlerinize kaldığınız yerden kolayca devam edebiliyorsunuz. Mac, Windows, iOS ve Android üzerinde çalışabilen bu uygulama ile video düzenleme konusunda pek fazla bilgisi olmayan kişiler de yüksek kaliteli videolar hazırlayabilecek.

“Adobe Project Rush”ın mobil uygulamasıyla, direkt olarak video kaydı yapabilecek ve telefonunuzda videonuzu düzenlemeye hemen başlayabileceksiniz. Çekilen videoların düzenlenebilmesinin yanı sıra, videolara çeşitli filtreler eklenebilecek, videodaki sesler, renkler düzenlenebilecek ve videoya bir başlık seçilebilecek. Uygulamada hazırlanan videolar, aynı anda birden fazla sosyal medya platformunda kolay ve hızlı bir şekilde paylaşılabilecek.

Adobe, daha önce geliştirdiği başka uygulamarda yer alan bazı özellikleri de “Adobe Project Rush”a taşımış durumda. Örneğin, daha önce “Adobe Premiere Pro”da gördüğümüz renk doğrulama, “Adobe Audition”da gördüğümüz ses düzenleme ve “Adobe Stock” şablonlarında gördüğümüz özel başlık oluşturma özelliklerinin “Adobe Project Rush”ta da yer aldığını görüyoruz.

“Adobe Project Rush” uygulaması şu anda beta aşamasında. Uygulamanın Windows, Mac ve iOS betalarına şu anda erişilebiliyor, Android betasının ise yakın zamanda erişime sunulacağı söyleniyor. Uygulamayı denemek isterseniz beta sürecine katılım işlemlerini şuradan yapabilirsiniz.