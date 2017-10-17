Adobe Flash Player Güvenlik Açığı, Kaspersky'nin Gözünden Kaçmadı!

2020’de hayatımızdan çıkacak olan Adobe Flash Player eklentisine ilişkin yeni bir güvenlik açığı tespit edildi. Bilgisayarlarında Flash Player yüklü herkesi etkileyen açık, FinSpy, FinFisher ticari yazılımın sisteme yerleştirilmesiyle etkin oluyor.

Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox gibi popüler internet tarayıcılarının tümünü etkileyen yeni bir zararlı yazılım Kaspersky tarafından keşfedildi.

Güvenlik firması Kaspersky Lab’in FinSpy veya FinFisher (genellikle ulus devletlere ve kolluk kuvvetlerine gözetim yapmak için satılan ticari bir malware aslında) adıyla tespit ettiği zararlı, Adobe Flash Player eklentisindeki bir güvenlik açığını kullanılarak kötü niyetli kişilerce kullanıcının bilgisayarına yerleştiriliyor.

Kaspersky’nin belirttiğine göre BlackOasis adında bir hacker grubu, FinSpy’ı kullanarak Birleşmiş Milletler yetkilileri, Ortadoğu politikacıları, bölgesel haber muhabirleri, aktivistler, muhalif blogger’ları izlemeye almış. Ancak Rusya, Afrika, İran, Irak, Afganistan’da da bu zararlıdan etkilenenlerin olduğu belirtildi. Bu denli büyük bir güvenlik açığına Adobe elbette sessiz kalmadı. Tüm tarayıcıları etkileyen bu sorunu çözen bir güvenlik güncellemesi yayınlamışlar.

Her ne kadar son kullanıcıya sıçrayan bir güvenlik açığı olmamış olsa da, siz siz olun Flash Player’ın tamamen silineceği tarih olan 2020’ye kadar başta Adobe Flash Player ve internet tarayıcılarınız olmak üzere sistemi güncel tutun.