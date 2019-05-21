Adobe Premiere Rush, Android'e Geldi

Günümüzde pek çok Youtuber'ın ve film yapımcısının kullanıdığı video düzenleme uygulaması olan Adobe Premiere Rush, Android platformuna geldi. Artık videolarınızı Android telefonunuz üzerinden kolayca düzenleyebileceksiniz.

Adobe Premiere Rush Android Neler Sunuyor?

Video düzenleme programları arasında çok popüler olan Adobe Premiere Rush, kolayca videolarınızı düzenleme imkanı sunmakta. Rush, Lumetrik hazır renk ayarlarını ve Premiere'de oluşturulan özel LUT'ları desteklemekte. Program dışarıda hazırlanan LUT'ları henüz desteklememekte; ancak güncellemelerle bu desteğin gelmesi planlanmakta.

Uygulamada Adobe Stock'tan indirebileceğiniz özelleştirilebilir şablonlar da dahil olmak üzere hareketli grafikler kullanılabilmekte. Adobe Premiere Rush'ın şimdilik çok az sayıda Android cihaz için desteği bulunmakta. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı destekleyen telefon modelleriyse şöyle:

Samsung Galaxy S10/10+, S9/9+, Note9, Note8, S10e

Google Piksel 3 / 3XL, 2 / 2XL

OnePlus 6T (7 ve 7 Pro da destekleyebilir kesin bir bilgi yok)

Uygulamayı kullanan kişiler programı öğrenmenin ve kullanmanın gerçekten kolay olduğunu ve çok az işe yaramayan özelliğin bulunduğunu söyledi.

Sizler Adobe Premiere Rush hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!