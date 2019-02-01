Türkiye'nin İlk Milli Otomatik Havan Silah Sistemi: Alkar

Bugün, ASELSAN tarafından geliştirilen ve BMC'nin Vuran aracına entegre edilen 120 milimetre havan silah sistemi, kullanıcı birliğe ulaştı. "Bitirici, yok edici" anlamına gelen ve Alkar ismi verilen sistem, kullanıcı personel tarafından yapılan atışlı gösterimde hedefleri tam isabetle yok etti.

"Mehmetçik'in yeni süngüsü" olarak nitelendirilen 120 milimetre havan silah sistemi Alkar, ASELSAN tarafından tamamen özgün olarak geliştirildi ve ilk kez 2017'deki 13. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda sergilenen Alkar, geçen sürede bir dizi teste tabi tutularak göreve hazır hale getirildi. Göreve hazır hale gelen Alkar artık operasyonlarda yer almaya başlayacak.

Yoğun Talep Bekleniyor!

İlk milli otomatik havan silah sistemi olma özelliğini taşıyan Alkar, rakiplerine oranla atış yükünü daha fazla sönümleyerek 4X4 dahil birçok farklı tipteki araca ve sabit tesise entegre edilebilmekte. Dünyada çok az örneği olan araç üstü 120 milimetre havan silah sisteminin güvenlik güçlerine kazandırılması, ASELSAN'ın silah sistemleri alanında ulaştığı teknolojik gelişimin önemli göstergelerinden biri oldu. Alkar'ın yakın dönemde yurt içinden ve dışından yoğun talep görmesi bekleniyor.

Alkar'da mermi namluya otomatik yükleniyor, gelişmiş hızlı ve hassas elektromekanik taret sistemiyle namlu 360 derece dönebiliyor, yüksek namlu açılarında atış yapabiliyor. Tüm bunlar geniş bir etki alanı sağlarken, Alkar'ın 3 havanın etkisini tek başına yapabilmesini sağlıyor.

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