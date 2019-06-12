Amazon ABD'deki Restoran Hizmetini Kapatma Kararı Aldı

Dünyanın en büyük online perakende şirketi Amazon, Amerika'da bulunan yemek teslimatı hizmetini durdurma kararı aldı. Hizmetin kapatılma nedeninin ise yoğun rekabetten dolayı kazanç sağlamaması olduğu düşünülüyor.

Amazon Restoran Hizmetini Durdurdu!

Amazon Restaurants, 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bulunan Seattle'da başlatılmıştı ve Amazon Prime üyelerine e-ticaret devi aracılığıyla ürün ve bakkaliyenin dışında yemek siparişi vermek için tasarlanmıştı. Amazon yemek hizmetini Amerika'da 20'den fazla şehre ve Londra'ya açmıştı.

Amazon.com restoran hizmetinin kapatılması hakkında şunları söyledi: "24 Haziran’dan itibaren ABD’deki Amazon Restaurants işini bırakacağız. Amazon çalışanlarının küçük bir bölümü bu karardan etkilendi ve etkilenenlerin çoğu Amazon’da yeni işlerini buldular. Çalışanlara şirket içinde veya dışında yeni işler bulmak için kişiselleştirilmiş destek sunulacaktır."

Amazon'un restoran işinden çekilmesinin GrubHub Inc, DoorDash ve Uber Eats gibi yemek dağıtım hizmetleriyle başa çıkamamasından dolayı olduğu söylenmekte. Amazon'un yaptığı açıklama sonrasında GrubHub'ın hisselerinde %6'lık bir artış gerçekleşti.

Sizler Amazon'un yemek servisi hizmetini durdurması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!