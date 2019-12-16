Android 11 Karanlık Mod Zamanlaması Getirecek

Android 10 güncellemesi ile hayatımıza giren karanlık mod özelliği yeni gelişmeler ile güçleniyor. Şirket bu güncellemeye, zamanlama gibi çeşitli özellikler eklemek istiyor. İşte Android 11 karanlık mod ile ilgili haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere Google şirketi Android 10 güncellemesi ile birlikte karanlık mod özelliğini getirmişti. Bu mod sayesinde akıllı telefonlarda birçok işlevsel avantaj kazanıldı. Örneğin batarya tasarrufu bunlar içerisinde en fazla göze çarpanıydı. Android 10 beta sürümünde karanlık mod özelliğini istediğiniz zaman başlatma imkanınız vardı. Ancak kararlı sürümde bu özellik kaldırıldı.

Android 11 karanlık mod özelliğini istediğiniz zaman kullanabileceksiniz

Android 11 karanlık mod ile ilgili en dikkat çekici nokta hiç şüphesiz istediğiniz zaman kurabilme imkanı vermesi. Örneğin akşam 10'dan itibaren karanlık mod uygulamasının aktifleşmesini isteyebilirsiniz.

Android çalışanlarından birisinin yaptığı açıklamaya göre şirkete birçok şikayet geldi. Bütün bu şikayetleri değerlendiren kuruluş, Android 11 karanlık mod zamanlama özelliğinin getirilmesini doğru buldu. Google tarafından yayınlanan Android 10 güncellemesinde karanlık mod zamanlaması yapabilirsiniz. Ancak bu durum cep telefonunuzda bazı karışıklıklara neden olabilir.

Android 11 güncellemesi ile birlikte gelecek karanlık mod zamanlaması için geri sayım başladı. Şirket en kısa sürede bu özelliği bütün akıllı telefonlara getirmeyi planlıyor. Böyle bir özelliği kullanma fırsatı bulduysanız düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.