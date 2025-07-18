Samsung'un Çok Ucuz İki Telefonuna One UI 8 Güncellemesi Geliyor

Samsung'un bütçe dostu iki telefonuna Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi gelecek. İşte yeni One UI güncellemesine dair merak edilen detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Merakla beklenen One UI 8 güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samsung'un uygun fiyatlı telefonları Galaxy A33 ve Galaxy A53'ün One UI 8 güncellemesinin sunulacağı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A33 ve Galaxy A53 One UI 8 Güncellemesi Alacak

Samsung Galaxy A33 ve Galaxy A53, A336BXXUDGYG1 ve A536BXXUGGYG1 firmware sürümleriyle Samsung sunucularında listelendi. Bununla birlikte söz konusu telefonlarda Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin test edildiği ortaya çıktı. 

Geçtiğimiz haftalarda One UI 7 güncellemesine kavuşan Galaxy A33 ve Galaxy A53'ün One UI 8 güncellemesine 2025 yılının sonuna doğru kavuşması bekleniyor. Güncelleme takvimine dair henüz resmî açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre yeni One UI güncellemesi, Samsung Galaxy S24 FE ve Galaxy A55 için de test ediliyor. One UI 8 merakla beklenirken geçtiğimiz haftalarda One UI 8.5 güncellemesi alacak telefonlar listesi ortaya çıkmıştı. Listenin tamamı şu şekilde:

Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Galaxy S Serisi

Galaxy Z Serisi

Galaxy A Serisi

Galaxy M Serisi

Galaxy F Serisi

Galaxy XCover Serisi

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