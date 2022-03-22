Dünyanın En Hızlı Şarj Olan Telefonu Realme GT Neo3 Çin'de Piyasaya Sürüldü

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, bugün en hızlı şarj deneyimini sunan GT Neo 3'ü Çin'de piyasaya sürdü. GT Neo 3, kullanıcılarına performansı maksimum düzeyde sunan MediaTek Dimensity 8100 Mobil Platformu ile gelen ilk akıllı telefon grubudur. Aynı zamanda yüksek kaliteli üçlü kamera, pürüzsüz ekran, 150W batarya ve şık tasarım gibi bir telefonda aranan tüm özelliklerle donatılan GT Neo 3, üst düzeymobil deneyim olanağı sunar.

150W ile Dünyanın En Hızlı Şarj Olan Akıllı Telefonu

realme, kullanıcılarının beklenti ve isteklerine doğru orantılı olacak şekilde teknolojik yatırımlarını sürdürmektedir. Bu anlamda da piyasaya sürdüğü 150W teknolojisi ile pil performansını ayrı bir noktaya taşıyan marka, şarj kullanım süresini günden güne uzatmaya devam etmektedir. Tüm bu teknolojik yatırımlarla kullanıcıların telefonlarını şarj etmek için geçirdikleri süre azalırken, en modern hızlı şarj teknolojisine ulaşmak da kolaylaştı.

GT Neo 3, aynı fiyat segmentindeki rakip ürünlerle karşılaştırıldığında sahip olduğu UltraDart 150W hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikada pil seviyesini %0’dan %50’ye kadar doldurma performansı ile ayrışmaktadır. Bununla beraber GT Neo 3, riskli durumlarda anında bağlantının kesilmesini sağlayan bağımsız şarj çipi teknolojisi ile beraber hızlı şarjın getirdiği güvenlik problemlerinin de önüne geçmektedir. Ayrıca 38 güvenlik koruyucu önleme sahip olan cihaz, kullanıcıların güvenliğini güçlendiren hızlı şarj TÜV Rheinland sertifikası ile ödüllendirdi.

Dimensity 8100 İşlemci ve Üst Düzey Ekran

GT Neo 3, Dimensity 8100 tarafından desteklenen ilk akıllı telefon grubudur. TSMC'nin 5nm üretim sürecini temel alan GT Neo 3, 2.85GHz hızında çalışan 4 CortexA78 çekirdeğine ve 2.0GHz hızında çalışan 4 CortexA55 çekirdeğine sahiptir. Bu da daha yüksek CPU verimliliği sunmakla beraber, etkileyici ve istikrarlı bir 90fps elde etmesini sağlar.

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.7” AMOLED panel ile donatılan GT Neo 3, 120 Hz yüksek yenileme hızına ve HDR 10+ sertifikasına sahiptir. GT Neo 3'ün sahip olduğu %94,2: 1,48 (yan)/1.84 (üst)/2.37 (alt) ekran-gövde oranı kullanıcılarına keyifli bir deneyim sunacak. Ayrıca bağımsız çip sayesinde grafikler ve resimler inanılmaz derecede pürüzsüz ve yüksek kaliteli görünebilecek. GT Neo 3, bahsedilen tüm özellikleriyle sadece bir akıllı telefon olmakla kalmazken, oyuncular ve yayıncılar için de aranan nitelikte bir cihaz olarak geliyor.

Geniş Açılı Üçlü Kamera

realme GT Neo 3, 50 MP çözünürlüğe sahip ana kamera ve Sony IMX 766 sensörünün kullandığı üçlü kamera sistemi ile donatılmıştır. Diğer iki kamera ise 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş lens ve 2 MP çözünürlüğünde makro lensle geliyor. Böylelikle GT Neo 3 kamera performansı ile amatörlerden profesyonellere kadar herkesi mutlu edecek.