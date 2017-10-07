Android İçin Microsoft Launcher Yayınlandı

Kendi mobil işletim sisteminde başarıyı yakalayamayan Microsoft, bilgisiyarımız ve Android cihazımızın arasında bağlantı kurabilmemiz için geliştirdiği Microsoft Launcher’ı kullanıcılara sundu.

Android’in en güzel özelliklerinden biri olan Launcher değiştirebilmeyi olumlu yönde kullanmak isteyen Microsoft şirketi, bugün Windows bilgisayarınız ve Android akıllı telefonunuz arasında bağlantı oluşturabilecek bir Laucher’ı piyasaya sürdü. Daha önce Arrow Launcher adıyla böyle bir uygulama çıkaran Microsoft, bu uygulamayı yenilediğini ve Microsoft Launcher adını verdiğini ifade etti. Masaüstünde Windows 10 kullanan kişileri hedef alarak tasarlanan Microsoft Launcher, bilgisayarınızda yapabildiğiniz pek çok özelliğe yer veriyor. Örneğin; Arama, el işaretleri, kişiselleştirilmiş akış bu özelliklerden birkaç tanesi.

Ayrıca Windows 10 Güz Güncellemesiyle beraber Android cihazlarınızla uyum sağlayacak olan uygulama, şu anda tüm Android kullanıcılarına sunulmuş durumda. Uygulamayı indirip test edebilir ve güz güncellemelerinden sonra bilgisayarınız ile eş zamanlı olarak çalışabilirsiniz.

Bunlara ek olarak bazı yabancı kaynaklara göre, Microsoft ve Google şirketi, Windows ve Android işletim sistemlerinde anlaşmalar yapabilir. Bu anlaşmalar ile iki işletim sisteminin senkronize bir şekilde çalışabileceği iddia ediliyor.

Ayrıca Microsoft, iOS kullanıcıları için de Edge tarayıcısını yayınladı. Henüz geliştirilme aşamasında olan Edge, sadece ABD içerisinde kullanılabiliyor.