Android Üzerindeki Anti-Virüs Uygulamalarının Çoğu Etkisiz

Güvenlik uygulamalarını bağımsız olarak test eden AV-Comparatives, halihazırda Google Play Store üzerinden indirilebilecek 250 Android programını inceledi. Kurum, yaptığı incelemelerin ardından 250 uygulamanın 80 tanesinin temel güvenlik için minimum gereksinimleri karşılamadığını dile getirdi.

2019 yılında kullanılmaya devam edilebilen uygulamalardan sadece üçte birinin gerçek bir güvenlik uygulaması olarak çalıştığının altını çizen AV-Comparatives, diğer uygulamaların yüklenen kötücül uygulamalara dahi tepki vermediklerini belirtti.

Uygulamaların işlevsiz olmasının altındaki nedenin ise yazılım taraması yapmamaları olarak gösterildi. Etkisiz uygulamaların sadece daha önce virüslü olduğu bilinen uygulamalara karşı uyarı verdikleri, kodlarda arama yapmamalarından ötürü yeni tehditleri algılayamadıkları söylendi.

Kaspersky, McAfee, Avast, AVG, Trend Micro ve Symantec gibi büyük şirketlerin mobil uygulamalarının bilgisayarlardaki gibi çalıştıkları ifade edilirken, testlerden yüzde 100 sonuç alarak çıkan uygulamalar ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.

En güvenli Android anti-virüs uygulamaları