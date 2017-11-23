Ankara, Siber Savaş Riskini Tartışacak

Defence Turkey dergisi tarafından düzenlenen ve birçok devlet kurumunun destek verdiği "Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı 2017" Ankara'da yapılacak. Konferansta, siber güvenlik sektörü, dijital güvenlik riskleri ve çözüm stratejileri ele alınacak.

Son yıllarda dünyadaki birçok ülke, siber güvenliğe dev bütçeler ayırmaya başladı. Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. Öyle ki 2017 yılında siber güvenliğe harcanan toplam rakam yaklaşık 233 milyon doları buluyor.

Uzmanlar, siber güvenliğin dünyanın geleceğine damga vuracak konulardan biri olduğunu söylüyor. Dolayısıyla her ülkenin bu alanda kendi politikalarını geliştirmesi büyük bir önem taşıyor.

Türkiye, artan siber tehditlere karşı yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Siber güvenlik sistemlerinden markaya, geleceğin teknolojisinden kamu ve özel sektördeki dijitalleşmeye kadar birçok konu, gündemdeki ana konu başlıklarını oluşturuyor.

Bu alanda atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Defence Turkey dergisi tarafından organize edilen "Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı 2017", 27-28 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve TÜBİTAK'ın destekleriyle düzenlenecek konferansın ana teması "Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Kümelenme" olarak belirlendi.

Bu amaca hitap eden ve temaya uygun panel, ulusal ve uluslararası konuşmacı ve etkinlikleri içerecek şekilde planlanan konferansın, Türkiye için kritik öneme sahip siber güvenlik çalışmalarına katkı sağlaması öngörülüyor.