Antidepresan İlaç Atıkları Balıkların Davranışlarını Değiştiriyor!

Bilim insanları tarafından yapılan yeni çalışmalarda antidepresan ilaç atıkları ile ilgili ilginç sonuçlar elde edildi. Psikolojik durumlar için kullanılan ilaçların sular içindeki hayatı da farklı yönleriyle etkilediği ortaya çıktı.

Omurgalı canlılar ilaçlara karşı değişik etkiler gösterebilir. Bazıları ilaçlardan çok yoğun bir şekilde etkilenirken kimileri ise neredeyse hiç etkilenmez. Balıklar ise orta düzeyde etkilenen canlılar içerisinde yer alıyor. Farmasötik atık dolu ilaç depolarına dönen sularda balıkların ve diğer canlıların yaşaması neredeyse imkansız hale geliyor.

Antidepresan ilaç atıkları grup avlamalarını etkiliyor

Yapılan çalışmalarda özellikle grup halindeki avlamalar dikkate alındı. Sivrisinek balıklarının üzerinde yapılan deneylerde bu balıkların tek başlarına avladıklarında çok problem ortaya çıkmadığı görüldü.

Belli miktarlarda antidepresan verilen akvaryumların içerisindeki balıkların hareketlerine bakıldı. Sürü halinde alındıklarında balıkların çok daha yavaş tepki verdiği ortaya çıktı. Normal şartlarda balıkların ağırlığı arttıkça ve aradaki ağırlık farklı büyüdükçe daha agresif bir yarış ortaya çıkıyor. Ancak antidepresan verilen akvaryumlarda balıkların çok daha durgun hareket ettiği görüldü.

Genel olarak değerlendirildiğinde ilaç atıklarının özellikle deniz canlıları için büyük bir sorun ortaya çıkardığı görülüyor. Peki sizce tıbbi atıkların denize dökülmesi başka ne tür problemlere yol açıyor olabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.