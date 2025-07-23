En Güçlü Tabletler Açıklandı! Zirvede Sürpriz Bir Model Var

AnTuTu, 2025 yılının haziran ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Android tabletler belli oldu. Çok güçlü işlemciye sahip tabletlerin yer aldığı listede OPPO'nun bir tableti büyük bir başarının altına imza attı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan OPPO Pad 4 Pro, AnTuTu testinde 2 milyon 843 bin 258 puan alarak zirvede konumlandı. İkinci sırada ise 2 milyon 837 bin 435 puan alan OnePlus Pad 2 Pro bulunuyor. Bu cihazda da Snadpragon 8 Elite mevcut.

Üçüncü sırada Redmi K Pad yer aldı. Gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alan tablet AnTuTu testinde 2 milyon 786 puan 850 puan almayı başardı. Bu tableti 2 milyon 753 bin 449 puan ile RedMagic Tablet 3 Pro takip etti.

Beşinci sırada 2 milyon 737 bin 447 puan alan Lenovo Legion Y700, altıncı sırada ise 2 milyon 633 bin 441 puan alan vivo Pad 5 Pro konumlandı. 2 milyon 632 bin 399 puan alan iQOO Pad 5 Pro yedinci sırada yer aldı.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler (Haziran 2025)