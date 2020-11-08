Apex Legends Kazancı Giderek Katlanıyor!

Apex Legends, Electronic Arts’ın gelirinin önemli bir kısmını oluşturmaya devam ediyor. Battle royale oyununun kazancı önümüzdeki yılın mart ayına doğru milyar dolara ulaşabilir. İşte gelecek yıl için beklenen Apex Legends kazancı hakkında bütün ayrıntılar!

Apex Legends Kazancı 2021 Yılında 1 Milyar Dolara Ulaşabilir

Electronic Arts, eski Origin’deki video oyunlarını Steam’e getirmeye başladıktan birkaç ay sonra yayıncının PC platformundaki en büyük oyunu Apex Legends Valve’nin dijital oyun mağazasına geldi. İstatistikler, Apex Legends’ın video oyununun yakaladığı mükemmel ivme ile birlikte dijital oyun mağazası Steam’deki en büyük oyuncu topluluğuna sahip video oyunlarından biri olduğunu gösteriyor.

Electronic Arts COO’su ve CFO’su Blake Jorgensen, EA’nın yayıncılığını üstlendiği en büyük oyuncu topluluğuna sahip çok oyunculu video oyunlarının büyümesine ilişkin açıklamasında Apex Legends değerinin önümüzdeki yılın mart ayına kadar bir milyar dolara ulaşması gerektiğini söyledi.

Jorgensen, yaptığı açıklamada, “Apex Legends kazancı ile yılın sonunda 1 milyar dolara erişecek en son oyunumuz olma yolunda ilerliyor. Tüm oyun stüdyolarımız inanılmaz iyi işler yapmaya devam ediyor. Oyun, yılın başından bu yana sekiz oyun piyasaya sürmemizi ve yeni platformlara açılarak devam etmemizi sağladı” ifadelerini kullandı.

Geliştirici Respawn Entertainment’ın first person shooter (birinci şahıs nişancı) oyununun kesin kazancının 500 milyon dolara ulaşması ve kazancının önceki yıla göre %24 oranında artması bekleniyor. Electronic Arts’a göre video oyunu canlı hizmet ve diğer kaynaklarla birlikte geçen çeyrekte 846 milyon dolar kazandırdı. Gelir karşılaştırması yapan bir grafiğe göre Apex Legends kazancı bakımından The Sims 4 ile aynı seviyeye geldi. Madden Ultimate Team’den daha fazla kazanan oyun gelir bakımından Fifa Ultimate Team’ın gölgesini aşamadı.

Jorgensen, “Çalışanlarımız, oyuncularımız ve topluluklarımız için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Electronic Arts ekibinin inanılmaz bağlılığı ve kararlılığı sayesinde oyuncularımızın bu zorlu dönemde aradığı oyunları, deneyimleri sunmaya devam edebiliyoruz.”

Apex Legends geçen hafta Steam’e gelmişti ve oyun gelir gelmez anlık oyuncu sayısı açısından popüler video oyunları ile rekabete girecek seviyeye gelmişti. Oyunun bu üstün başarısı, 2021 yılının ortalarına doğru beklenen hedefe ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.