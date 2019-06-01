Apple, 20 Yıllık iTunes'un Fişini Çekmeye Hazır

İlk olarak Steve Jobs döneminde tanıtılan ve Apple'ın en bilindik uygulamalarından olan iTunes için yolun sonu gözüküyor. WWDC 2019 etkinliğinden sonra iTunes'u kapatacağı iddia edilen Apple'ın geç kaldığı düşünülüyor.

Film, müzik ve podcast saklamak amacıyla tanıtılmış olan iTunes, uzun yıllardır koltuğunu üçüncü taraf uygulamalara kaptırmıştı. Ayrıca bu konuda kullanıcılarına destek olmayan iTunes, barındırdığı tüm özellikleri ve müzikleri Apple Music'e aktaracak. Yani bu noktada iTunes'u kapatmaya yönelik hareket büyük oranda sembolik olacak.

Kullanıcılar Üçüncü Taraf Servisleri Tercih Ediyor

Spotify gibi üçüncü taraf servislerin çoktan iTunes'un yerini aldığını söylersek yanlış olmayacaktır. Zaten Apple da cihaz sahiplerinin iPhone ve iPad'lerinin iTunes kullanmadan senkronize etmelerine izin vermeye başlamıştı. Ancak son zamanlarda yazılımlar tarafında üçüncü parti servislere karşı kullanıcı kaybeden Apple'ın yazılımsal çöküş anlamında dikkat çektiğini söyleyelim.

WWDC etkinliğinde fişi çekilmesi beklenen iTunes'un kapanması yine de haftalar sürecektir. Kullanıcıların dosyalarını depolaması için zaman tanıması beklenen şirketin Apple Music'e yoğunlaşacağı düşünülüyor. Ayrıca bir süredir güncellenmeyen dahili uygulamaların da toplu halde yenilenmesi bekleniyor.