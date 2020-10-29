Google'a Rakip Olacak Apple Arama Motoru Geliyor

Apple arama motoru geliyor: Ortaya çıkan yeni bir raporda Apple'ın, Google'ın yerini almak için kendi arama motoru üzerinde çalıştığını iddia edildi. Apple arama motoru nedir, iOS 14'teki Google tarayıcıya ne olacak?

Geçtiğimiz gün hazırlanan yeni bir Financial Times raporu, Apple'ın kendi arama motorunu geliştirme çabalarına dair artan kanıtlar olduğunu söylüyor. Halihazırda Apple cihazlarında birincil tarayıcı olmak adına 8 ila 14 milyar arasında bir ödeme yapan Google'ın bu anlaşması yakın zamanda bitecek.

Apple'ın kendi arama motoru yapma iddiası, ABD antitröst davasından sonra geliyor. Dava savcıları, Apple ile Google arasındaki bu anlaşmanın, tekelleşmeye yol açtığını ve diğer arama motorlarının rekabetini bastırdığını düşünüyor. Apple ise bu anlaşmadan sıyrılmak adına kendi arama motorunu geliştirmeye karar vermiş olabilir.

Apple arama motoru geliyor! iOS 14'te gözden kaçan yenilik

Apple'ın iyi niyetli bu çalışmasına rağmen, şirket gelirlerinin yüzde 20'lik kısmını Google'ın oluşturduğunu unutmamak gerekiyor. iOS 14'le birlikte gelen widget'lar sayesinde -Google'ı aradan çıkararak- kullanıcıları direkt web sitelerine yönlendirmeye başlayan Apple, bir süre önce Google yöneticilerini de kendi ekibine katmıştı.

2018'de üst düzey bir Apple çalışanının, "vizyonumuz, tek bir şirketmişiz gibi çalışmamızdır" şeklindeki sözünden yola çıkarak, Apple'ın arama motoru geliştirdiğini söylemek mümkün. Ayrıca ABD antitröst davasıyla gelen yasal müdahale, Apple'ın gelirinin önemli bir kısmı için tehdit oluşturuyor, ancak kaybedeceği trafiğe çözüm bulamayacak Google için daha büyük bir tehlike gibi gözüküyor.

ABD Adalet Bakanlığı geçen hafta Google'a, büyük teknoloji şirketlerinin uygulamalarıyla ilgili 16 aylık bir soruşturmanın ardından antitröst ihlaliyle ilgili dava açmıştı. Soruşturma, Google'ın iPhone varsayılan arama motoru olarak kalmasını sağlamak için Apple ile yaptığı multi-milyar anlaşmayı ele alıyordu.

Tüm bunlara rağmen arama motoru geliştirmenini bir hayli gizlilik sorunları yaratabileceğini de göz ardı etmemek lazım. "Reklamverenlere satış yapmak için e-posta içeriğinize veya web'de gezinme alışkanlıklarınıza dayalı bir profil oluşturmuyoruz. iPhone'unuzda veya iCloud'da sakladığınız bilgilerden para kazanmıyoruz." diyen Apple'ın kendi arama motorunu çalışmaları yakında netlik kazanacaktır.