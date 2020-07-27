Apple Arama Sonuçları Neye Göre Belirleniyor? Şirket Açıkladı!

Herkesin ilk sıralarda yer almak istediği Apple arama sonuçları hakkında çok önemli detaylar gelmeye başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bu tür arama sonuçlarında neyin büyük oranda önemsendiği itiraf edildi. İşte konu ile ilgili merak ettiğiniz bütün detaylar.

Web sitelerinin öncelikli amaçları, arama sayfalarında ilk sıralarda çıkabilmektir. Herkesin böyle bir iddiasının olması aynı zamanda rekabeti de beraberinde getiriyor. Apple tarafından yapılan son açıklamaya göre, internet arama sonuçlarının sıralanması 5 farklı faktöre bağlı. Bu faktörler eksiksiz yerine getirilirse, sıralamada ilk sitelerden olmak mümkün.

Apple arama sonuçları 5 faktör ile belirlenir

Bu faktörlerden birisi de kullanıcı etkileşimlerinin toplamıdır. Web sitesi ne kadar çok etkileşim almışsa, o kadar fazla ön sıralarda olur. Bir diğer önemli kriter web sayfası konularına ve içeriklerine göre arama terimlerinin alaka ve eşleşme düzeyidir. Bu web sayfasında yer alan içerikler, konuyla ne kadar çok ilgiliyse o kadar fazla ön sıralarda yer alabiliyor. Ayrıca web sitesindeki tasarım özellikleri yine önemli bir etki yaratıyor.

Tüm bunlar Apple arama sonuçlarında ön sıralara gelmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken özelliklerdir. 21 Temmuz tarihinde Applebot güncellenmişti ve bu özellikler değişmişti.

- Arama sonuçlarıyla olan kullanıcı etkileşimlerinin toplamı

- Web sayfası konularına ve içeriklerine göre, arama terimlerinin alaka ve eşleşme düzeyi

- Web'deki diğer sayfalara ait bağlantıların sayısı ve kalitesi

- Kullanıcı konumu tabanlı sinyaller (yaklaşık veriler)

- Web sayfasının tasarım özellikleri

En çok göze çarpanlardır. Sizce Apple bu tür detaylara bakarak doğru bir sıralama yapabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.