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Apple, Artık 32 Bit Mac Uygulamalarını Desteklemeyecek

applekonferans
Yağız Sarman
Yağız Sarman Yazılım
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Apple dün uygulama geliştiricilerini bilgilendiren yeni bir blog paylaştı. Kendi geliştirici web sitesinde paylaştığı blog yazısında şirket 1 Ocak 2018’den itibaren Mac Uygulama Mağazası’nda 32-bit formatındaki uygulamaları kabul etmeyeceğini hatırlattı.

Haziran ayında gerçekleştirilen son Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı (WWDC) etkinliğinde Apple, iOS 11 ve macOS High Sierra işletim sistemlerinde 32-bit formatlı uygulamaların desteklenmeyeceği konusunda geliştiricileri uyarmıştı. Şirket şimdi ise gelecek aydan yani yıl başından itibaren bu kararın uygulamaya geçeceğini hatırlattı.

apple 64bit

Apple yaptığı duyuruda aynen şu ifadelere yer verdi: “Mac App Store’a yeni katılacak olan uygulamalar gelecek aydan itibaren 64-bit formatını desteklemelidir. Ayrıca mevcut uygulamaların da Haziran 2018’e kadar 64-bit formatına güncellenmesi gerektiğini hatırlatırız.”

Apple daha önce iOS 11 ve High Sierra sürümlerinin 32-bit formatı desteklemeyeceğini açıklasa da High Sierra sürümünde bu formatın desteklendiği biliniyor. Ancak şirket WWDC 2018 etkinliğinde çıkarılacak yeni macOS güncellemesiyle yalnızca 64-bit destekleneceğini ifade etti. Apple’ın dışında Linux bazlı işletim sistemlerinde de 64-bit formatına geçiş söz konusu. Bir yandan da Apple diğer uygulama mağazalarına da kullanıcıları 64-bit formatına teşvik etmesini tavsiye ediyor. Böylelikle kullanıcıların gelecek macOS sürümlerinde de uygulamaları kullanmaya devam etmesi amaçlanıyor. Kısacası Apple, geleceğin 64-bit formatlı uygulamalar olduğunu anlatmaya çalışıyor.

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ETİKETLER: 64 bit iOS 11 macOS High Sierra

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