Apple, Artık 32 Bit Mac Uygulamalarını Desteklemeyecek

Apple dün uygulama geliştiricilerini bilgilendiren yeni bir blog paylaştı. Kendi geliştirici web sitesinde paylaştığı blog yazısında şirket 1 Ocak 2018’den itibaren Mac Uygulama Mağazası’nda 32-bit formatındaki uygulamaları kabul etmeyeceğini hatırlattı.

Haziran ayında gerçekleştirilen son Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı (WWDC) etkinliğinde Apple, iOS 11 ve macOS High Sierra işletim sistemlerinde 32-bit formatlı uygulamaların desteklenmeyeceği konusunda geliştiricileri uyarmıştı. Şirket şimdi ise gelecek aydan yani yıl başından itibaren bu kararın uygulamaya geçeceğini hatırlattı.

Apple yaptığı duyuruda aynen şu ifadelere yer verdi: “Mac App Store’a yeni katılacak olan uygulamalar gelecek aydan itibaren 64-bit formatını desteklemelidir. Ayrıca mevcut uygulamaların da Haziran 2018’e kadar 64-bit formatına güncellenmesi gerektiğini hatırlatırız.”

Apple daha önce iOS 11 ve High Sierra sürümlerinin 32-bit formatı desteklemeyeceğini açıklasa da High Sierra sürümünde bu formatın desteklendiği biliniyor. Ancak şirket WWDC 2018 etkinliğinde çıkarılacak yeni macOS güncellemesiyle yalnızca 64-bit destekleneceğini ifade etti. Apple’ın dışında Linux bazlı işletim sistemlerinde de 64-bit formatına geçiş söz konusu. Bir yandan da Apple diğer uygulama mağazalarına da kullanıcıları 64-bit formatına teşvik etmesini tavsiye ediyor. Böylelikle kullanıcıların gelecek macOS sürümlerinde de uygulamaları kullanmaya devam etmesi amaçlanıyor. Kısacası Apple, geleceğin 64-bit formatlı uygulamalar olduğunu anlatmaya çalışıyor.