Apple CEO’su Tim Cook Teknoloji Şirketlerini Çok Sert Eleştirdi

Son zamanlarda ortaya çıkan veri ihlalleri nedeniyle Apple CEO'su Tim Cook ilginç açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi sayılan Apple, gizliliğe en fazla önem veren kuruluşların başında yer alıyor. İşte sizler için konu ile ilgili topladığımız detaylar.

Son 3 yıl içerisinde veri ihlalleri ile ilgili son derece büyük ve kaygı verici gelişmeler yaşanıyor. Özellikle de Facebook'un Cambridge Analytica skandalından sonra teknoloji şirketlerine olan güven büyük oranda azaldı. Tüm bu yaşanan gelişmeler üzerine Apple CEO'su Tim Cook, büyük bir kaos yaratıldığını ve bir an önce bu kaosa müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.

Apple CEO’su Tim Cook önemli açıklamalarda bulundu

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Stanford Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada ilginç detaylara değindi. Herhangi bir davaya konu olmaması için hiçbir firmanın ismini vermedi.

Tim Cook yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda sektör, sorumluluk almadan itibar kazanma gibi pek asil olmayan yeniliklerle anılıyor. Bunu her gün veri ve her gizlilik hakkı ihlalleri, nefret söylemine kapanan gözler, ulusal iletişime zarar veren yalan haberler ve kanınızın bir damlası için verilen yalan umutlarla görüyoruz. Bunu birinin söylemesinin gerektiğine inanamıyorum faka eğer bir kaos fabrikası oluşturduysanız, oluşan kaosun sorumluluğundan kaçamazsınız." ifadelerine yer verdi.

Apple'ın CEO'su tarafından yapılan bu açıklama ile ilgili, büyük tepkiler geleceği düşünülüyor. Peki sizce de Tim Cook, veri ihlalleri konusunda haklı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.