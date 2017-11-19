Apple'dan Microsoft'a 'Videolu' Cevap!

Geçtiğimiz günlerde Microsoft CEO'su Satya Nadella yaptığı bir konuşmada gazetecilerin iPad kullandıklarını görünce "kendinize bir bilgisayar almalısınız." diyerek Apple'a göndermede bulunmuştu. Bu yorumun altında kalmayan Apple da "What's a computer" yani "bilgisayar nedir?" isimli bir videoyla iPad'i anlattı.

Artık tablet PC'ler hayatımızın her yerinde. Kocaman bir bilgisayarın yapabildiği çoğu şeyi tablet PC'ler rahatlıkla yapabiliyor. Özellikle konu iPad olunca işler bir hayli değişebiliyor. Çünkü çoğu bilgisayardan hızlı çalışan iPad, hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın duruma böyle bakmadığını yaptığı konuşmadan görebiliyoruz. Şirketin en büyük rakiplerinden olan Apple'a açıkca göndermede bulunan Nadella, belki de Microsoft'un neden tablet PC üzerinde çok fazla çalışmadığını anlatıyor.

Apple'ın resmi YouTube sayfasından yayınlanan videoda bir iPad'in neler yapabileceğine değinilmiş. Günlük işleri hızla yapabilen iPad'in, bilgisayardan daha hafif ve küçük olmasının da üzerinde durulmuş. Ayrıca videoda iPad Pro'ya odaklanan Apple, böylece Microsoft'a cevabını vermiş oldu. Ancak Microsoft şirketi bu konuyu daha fazla uzatacak mı yoksa cevap vermeyecek mi, ilerleyen zamanlarda göreceğiz.