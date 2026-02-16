iPhone 18 Serisiyle Bir Devir Kapanıyor: Çok Kullanılan Özelliğe Veda Edin!

Son yıllarda fiziksel SIM kartların yerini alan eSIM teknolojisi, sunduğu kolaylık nedeniyle giderek yaygınlaşıyor ve klasik SIM özelliğini emekli ediyor. Apple da bu dönüşüm kapsamında klasik SIM desteğini yavaştan sona erdiriyor. Son iddialara göre firma, bunu daha da ileri taşımaya hazırlanıyor. Şu anda bazı ülkelerde yalnızca eSIM seçeneği sunan Apple, iPhone 18 Pro serisiyle birlikte bu değişikliği daha fazla ülkeye getirecek. İşte ayrıntılar...

Apple, iPhone 18 Pro Serisiyle Fiziksel SIM Karta Veda Ediyor

Apple şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Meksika ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere 12 ülkede yalnızca eSIM destekli iPhone satıyor. Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre Avrupa da iPhone 18 Pro serisi ile birlikte bu listeye katılmaya hazırlanıyor.

Şu anda Avrupa ülkelerinde hem fiziksel SIM kart hem de eSIM desteği sunan şirketin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde fiziksel SIM kart yuvasını tamamen kaldıracağı iddia ediliyor. Serinin standart modeli iPhone 18 ise iPhone 17'de olduğu gibi hem fiziksel SIM hem eSIM desteğini sürdürecek.

Ancak Apple'ın bu değişikliği bir sonraki yıl tanıtılacak iPhone 19 serisiyle birlikte ailenin tüm modellerine yayması kuvvetle muhtemel. Bu arada teknoloji devinin değişikliğe Türkiye'yi de dahil edip etmeyeceği şimdilik belirsiz.

Fiziksel SIM Yuvasının Kaldırılması Fayda Sağlayacak mı?

Peki fiziksel SIM yuvasının kaldırılması kullanıcılar için bir fayda sağlayacak mı? Sızıntıya göre evet. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde iPhone 18 Pro Max batarya kapasitesinin 5.100 mAh olacağı öne sürülmüştü. Yeni iddiaya göre SIM kart yuvasının kaldırılmasıyla kazanılan alan sayesinde bu kapasite 5.200 mAh seviyesine çıkabilir. Tabii bu kesin değil.

Geçen sene piyasaya sürülen iPhone 17 Pro Max'in yalnızca eSIM'e sahip versiyonu 5088 mAh bataryaya sahip. Bu kapasite hem fiziksel hem eSIM desteğinin bulunduğu versiyonda ise 4823 mAh. Yani arada yaklaşık 260 mAh fark var. iPhone 18 Pro serisindeki değişikliğin ne kadar fark yaratacağını, mobil cihazlar tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, normalde yeni iPhone serisini her yılın eylül ayında kullanıcılarla buluşturuyordu. Ancak firmanın ürün gamını genişletme planları olduğu için bu sene böyle olmayacak. Güvenilir kaynaklara göre Eylül 2026'da iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve markanın ilk katlanabilir modeli olan katlanabilir iPhone tanıtılacak. Standart iPhone 18 ve daha bütçe dostu olması beklenen iPhone 18e ise Mart 2027'ye sarkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 18 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.