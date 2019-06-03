Apple, macOS Catalina'yı Duyurdu! İşte Yenilikler

Apple, WWDC 2019 Geliştirici Konferansı'nda macOS Catalina'yı duyurdu. Sizler için yeni duyurulan macOS Catalina'nın tüm özelliklerini derledik.

macOS Catalina Duyuruldu

Apple, macOS'un yeni sürümü 10.15'in Catalina olduğunu duyurdu. MacOS'un en son sürümü Catalina 32 bit uygulamaları desteklemeyen ilk sürüm olacak. macOS Catalina ile birlikte iTunes'a elveda dendi. Apple iTunes'u üç ayrı uygulamaya böldü. Bu uygulamalar: Apple Music, Apple Tv ve Podcast'ler. Apple Music, iTunes'a çok benzemekle birlikte aynı zamanda senkronizasyon yeteneklerine sahip. Apple TV, 4K HDR oynatma ve Dolby Vision Atmos desteği sunmakta.

Sidecar özelliği sayesinde iPad'inizi iMac için ikinci bir ekran olarak kullanabilirsiniz. Bu özellik kablosuz ve kablolu olmak üzere iki farklı yöntem ile çalışmakta. macOS Catalina ile birlikte artık Mac'inizin ve iOS cihazlarınızın tamamen kendi sesinizle kontrol etmenizi sağlayan ses kontrolü özelliği geldi. i Phone'umu Bul ve Arkadaşlarımı Bul özelliği şimdi MacOS ve iOS'ta Find My olarak kullanıma sunuldu.

macOS Catalina Duyuruldu

macOS Catalina Özellikleri

macOS Catalina ile Mac'ler güvenli hale geldi. T2 yongası bulunan tüm Mac'ler çevrimdışı dahi olsa uzaktan konum bilgisi gönderecek ve olası hırsızlıkların önüne geçilecek. Hatırlatıcılar gibi mevcut Mac uygulamaları macOS Catalina'da küçük güncellemeler aldı. ScreenTime iOS'un ardından macOS'a geliyor. ScreenTime sayesinde belirli uygulamalara zaman kuralı koyabileceksiniz.

Project Catalyst geldi. Bu yeni program, geliştiricilerin iPhone, iPad ve Mac dahil olmak üzere birden fazla Apple cihazında çalışacak uygulamalar oluşturmalarını sağlamakta.

Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. Sizler macOS Catalina hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni gelen özellikler nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!