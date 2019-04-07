Apple Music, ABD'de Spotify'ı Geçti

Apple Music ile Spotify arasındaki rekabet kızışıyor. Yayınlanan raporda Apple Music premium kullananların sayısının Spotify'dan daha fazla olduğu ortaya çıktı. Apple ile Spotify büyük yarış içerisinde.
Global pazarda liderliği Spotify sürdürse de, Apple Music ABD'de 28 milyon premium kullanıcı ile birinciliği ele aldı. Şu anda ABD'de Spotify ile Apple Music arasında 2 milyon premium üye farkı var. Apple Music, ABD'de Spotify'dan bir yıl sonra piyasaya sürüldü. Bu da Apple'ın piyasada hızla büyüdüğüne işaret etmekte.
Apple Music Hızla Büyümeye Devam Ediyor
Wall Street Journal raporunda Apple Music'in aylık büyüme hızının yüzde 2,6 ila 3 arasında olduğu bildirilirken, Spotify'ın yüzde 1,5 ila 2 arasında olduğu bildirildi. Bu rakamlar Apple Music'in Spotify'a göre iki kat hızla büyüdüğü anlamına gelmekte. Spotify ve Apple arasındaki bu rekabet sadece müzik yayını hizmetleriyle sınırlı değil.
Mart 2019'da, Spotify Avrupa Komisyonu'na Apple aleyhinde bir şikayette bulundu. Spotify, Apple'ın App Store'unun seçimleri kısıtladığını ve Apple'ın yüzde 30'luk vergi talebi nedeniyle yeniliği engellediğini savundu. Görünüşe göre bu atışmalar sürekli devam edecek gibi gözüküyor.
Sizler Apple ile Spotify arasında yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple Music global pazarda lider konuma ulaşabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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