Apple Tanıtımında Orkun Küçüksevim Detayı

Dün akşam saatlerinde düzenlediği WWDC 2018 etkinliğiyle birlikte, kullandığı yazılımlarda yaptığı değişiklikleri tanıtan Apple’ın, sahnede yer verdiği ürünlerden bir tanesi de watchOS oldu. Apple Watch'ta kullandığı işletim sistemindeki yenilikleri gösteren şirketin yaptığı sunum sırasında ansızın beliren Orkun Küçüksevim detayıysa gözlerden kaçmadı.

Apple Watch’ın müşteri memnuniyetinde birinci sırada olduğunu hatırlatarak sunuma başlayan Apple yetkilileri, bu açıklamanın ardından akıllı saatte kullandıkları işletim sistemi watchOS’e gelen yenilikleri tanıttılar. Spora başlandığında saatin spor yaptığınızı otomatik olarak algılaması, spor sırasında aldığınız puanları arkadaşlarınızla karşılaştırabilme, bas – konuş özelliği ve kısayollar gibi birçok detaya değinildiği sırada ekrana yansıyan Orkun Küçüksevim ismi Türk izleyicileri şaşırttı. Gelen güncellemeyle kullanılmaya başlanacak olan uygulama kısayolları gösterilirken ekrana yansıyan isim, mesaj kısayolunun tanıtımı için kullanılmıştı.

İsmi WWDC 2018 sunumunda yer alan Orkun Küçüksevim’in ismini araştıranlar ise kendisinin hâlihazırda Apple’da “Content Producer” pozisyonunda çalıştığını gördüler. 2010 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünü bitirdikten sonra önce Türkiye’de içerik üreticisi olarak çalışan ardından Mayıs 2017’de Apple’a katılan Küçüksevim, o günden bu yana Apple’da çeşitli içeriklerin üretilmesi ve metinlerin hazırlanması konusunda çalışmalarını sürdürüyordu. watchOS sunumunun metninin yazılmasında önemli rolü olduğu düşünülen ve sadece birkaç saniye ismi görünmesine rağmen bizi gururlandırmayı başaran Orkun Küçüksevim, WWDC 2018’e dair akıllarda kalan önemli bir detay olmayı başardı.